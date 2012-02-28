خدمت به مردم مهمترین رکن برنامه های داوطلبان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین چلداوی شامگاه دوشنبه در نشست خبری خود با بیان اینکه نبود مدیریت شهری مشکل عمده شهر اهواز است، تصریح کرد: مشکل اشتغال در استان غوغا می کند، بسیاری می پندارند امنیت اولویت استان است اما امنیت زمانی حاصل می شود که معضل اشتغال حل شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه در راستای حل مشکل اشتغال باید کارهای اساسی صورت گیرد، برنامه ریزی های انجام شده را تاکنون آنگونه که باید مثمر ثمر ندانست و گفت: اشتغال در استان در سایه توجه به کشاورزی و نفت قابل حل است اما متاسفانه در نفت کمتر از نیروی بومی استفاده شده و طرحهای کشاورزی استان نیز به نتیجه نرسیده اند.



داوطلب نمایندگی مجلس نهم از اهواز در بخش دیگر سخنان خود به ضرورت تربیت نیروی انسانی ماهر بومی اشاره کرد و گفت: داشتن نیروی انسانی ماهر در پرتو داشتن آموزش و پرورش مقتدر به دست می آید، بر این اساس ضروری است، تعلیم و تربیت با توجه به رشد کیفیت و تاثیرگذاری دنبال شود.



چلداوی همچنین با اشاره به مشکل گرد و غبار در استان گفت: برای مشکل گرد و غباراستان خوزستان تاکنون به صورت جدی کار نشده همچنین حوزه بهداشت و درمان نیز نیاز به نیروی انسانی توانمند دارد.



این نامزد با بیان اینکه محرومیتهای استان مرا به عرصه انتخابات کشاند، اظهار کرد: رفع این معضلات از برنامه های کاری من است.