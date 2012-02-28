تیم هندبال فولاد اکسین هپکوی اراک را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفتم بیست و چهارمین دوره مسابقات هندبال دسته برتر آقایان باشگاه های کشور، تیمهای فولاد اکسین خوزستان و هپکو اراک عصر روز دوشنبه در سالن علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان بهبهان رودرروی یکدیگر قرارگرفتند که در پایان تیم فولاد اکسین خوزستان با حساب 25بر21 از سد میهمان خود عبورکرد.

تیم فولاد اکسین خوزستان با کسب این پیروزی 9 امتیازی شد و پس از تیم ثامن الحجج سبزوار در مکان دوم جدول رده بندی قرارگرفت و تیم هپکو اراک با دو امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی باقی ماند.



تیمهای فولاد اکسین خوزستان و هپکو اراک در هفته هشتم مسابقات هندبال دسته برتر باشگاههای کشور، سیزدهم اسفند به ترتیب به مصاف تیمهای ثامن الحجج سبزوار و ذوب آهن اصفهان می روند.



بیست و چهارمین دوره مسابقات هندبال دسته برترباشگاه های کشور با حضور10 تیم درحال پیگیری است.