یک نامزد حوزه انتخابیه سنندج انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبداللهی نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره از رقابت در این بخش انصراف خود را اعلام کرد.

این نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در متن انصراف خود خطاب به فرماندار شهرستان سنندج آورده است: "ضمن تقدیر و تشکر از تلاشها و اقدامات هیئت های اجرایی و نظارت شورای نگهبان، اقدامات قانونمند هیئت های اجرایی و شورای نگهبان را ارج می نهم و خداوند بزرگ را شاکرم که در کشوری زندگی می کنم که زمام امور کشور در اختیار فقیهی عادل و مهربان حضرت آیت الله خامنه ای است که سراسر وجودشان عشق به اسلام و خدمت به ملت بزرگ ایران است و در برابر استکبار چون کوهی استوار و ایستادگی می کنند".

در بخش دیگری از متن انصراف سردار عبدالهی آمده است: "اینجانب اعلام می دارم که زمانی تصمیم به کاندیدا شدن گرفتم که فرصت کافی برای سازماندهی ستاد انتخاباتی وجود نداشت و متاسفانه نتوانستم شرایط و آمادگی لازم را فراهم کنم، لذا انصراف خود را از کاندیداتوری نمایندگی این مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام می دارم و انتظار می رود که با حضور آگاهانه مردم شریف و آگاه ایران اسلامی به ویژه کردستان عزیز شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه باشیم".

همچنین از حوزه انتخابیه سقز و بانه خبر می رسد که روز گذشته صلاحیت محمد قدمی برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از این حوزه انتخابیه تائید شده است و شمار داوطلبان تائید صلاحیت شده در این حوزه انتخابیه به 9 نفر افزایش پیدا کرده است.

در مجموع شورای نگهبان قانون اساسی از میان 97 نفر داوطلب، صلاحیت 58 نفر را برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان تائید کرده است.

استان کردستان دارای شش کرسی در مجلس شورای اسلامی است و مردم این استان در قالب پنج حوزه انتخابیه نمایندگان مورد نظر خود را در کردستان انتخاب می کنند.