کلید خوردن سری جدید مسابقه "چهار، سه، دو، یک"/ مسابقه "مشاعره" در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، "دولت مخفی" عنوان مجموعه‌ای از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که به کارگردانی عبدالحسین برزیده و تهیه کنندگی علیرضا جلالی و حمید آخوندی با نگاهی به صبر و اراده اسرار در جنگ تحمیلی مقابل دوربین قرار گرفت.

فیلمنامه این مجموعه در 26 قسمت به قلم رحمان سیفی آزاد و داریوش ربیعی به نگارش در آمده و مجید امامی نیز بازنویسی نهایی آن را بر عهده داشته است. این مجموعه که جمعه پنجم اسفند در رامسر مقابل دوربین ایرج عاشوری قرار گرفت روایت خطی و تاریخی از اسارت، مقاومت درایت و پایداری مردانی از این سرزمین است که در اوج محرومیت‌ها، فشارها، شکنجه‌ها و معصومیت‌ها پاک زیستند و خدمتگزار ماندند.

"دولت مخفی" برگرفته مجموعه‌ای از حوادث مستند و بوقوع پیوسته است که با وجود تلاش برای پوشش حقیقت اسارت، همچنان متأثر از این فضای معنوای و عظیم مانده است. این سریال که از 30 شخصیت اصلی و 6 شخصیت محوری برخوردار است در بازسازی رویداها بجای بهره گیری ممتد از تخیل از روش جابجایی موقعیتها در بُعد زمان و مکان استفاده شده و همه روایتهای آن مسیر اردوگاهی دارند و قصه همه اردوگاه هایی جانبی بدنبال یکدیگر ظاهر و روایت خواهد شد.

مجموعه "دولت مخفی" با تصویری از عشق آغاز و پایان خواهد یافت و فضای میان این دو عشق که پایان آن متعالی است پر از دردها، رنج‌ها، شادی‌ها، تجربه‌ها و ... خواهد بود. تصویربرداری سریال تلویزیونی "دولت مخفی"‌ در شمال کشور و اردوگاهی حوالی شهریار انجام می شود و لاله اسکندری، امیرحسین همتی، مهتاج نجومی، حسین توشه، مریم سلطانی، محمدرضا رهبری، هادی قمیشی و کریم خوسیانی از بازیگران این مجموعه هستند.

- سری دوم مسابقه سینمایی "چهار، سه، دو، یک" به صورت حضوری در ایام نوروز به روی آنتن شبکه چهار سیما می رود. در سری دوم مسابقه تلویزیونی "چهار سه دو یک" که ضبط آن از 13 اسفند آغاز خواهد شد، شرکت کنندگان در گروه های چهار نفره با یکدیگر رقابت می کنند.

به گفته حسین مروی تهیه کننده مسابقه، از علاقمندان شرکت در مسابقه، یک آزمون مقدماتی جهت سنجش سطح معلومات آنها برگزار خواهد شد که پس از پذیرفته شدن، در مسابقه شرکت خواهند کرد. شرکت کنندگانی که بتوانند در مسابقه، فیلم کوتاه تهیه کنند از امتیاز بالاتری برخوردار خواهند بود.

مروی به بخش‌های مسابقه اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های این مسابقه مربوط به اطلاعات سینمایی شرکت کنندگان است و طی آن شرکت کنندگان با تکیه بر دانش سینمایی خود به سئوالات مطرح شده پاسخ می‌دهند. همچنین با پخش یک سکانس شرکت کنندگان باید تعداد نماهای آن را حدس بزنند و سپس نماهای به هم ریخته را طبق همان روایتی که دیده اند تدوین کنند.

پخش قسمتی از فیلم های سینمایی و تحلیل مفهومی آن از سوی شرکت کنندگان از دیگر بخش‌های این مسابقه است و درواقع سطح درک آنها را از بخشی که دیده‌اند مورد سنجش قرار می دهد. در بخش دیگری از این مسابقه نیز شرکت‌کنندگان می‌توانند توانایی اجرا، دوبله، بازیگری ونمایش نامه خوانی خود را به نمایش بگذارند.

مروی درباره داوری مسابقه گفت:همچون سری گذشته یک گروه سه نفره شامل کارگردان، منتقد و بازیگر این آثار را مورد قضاوت قرار داده و به شرکت کنندگان امتیاز می دهند.

وی افزود: می توان این مسابقه تلویزیونی را یک نوع سینماشناسی یا فیلم‌شناسی دانست که به واسطه وجوه رقابتی و ساختار مسابقه‌ای بودن خود در انتقال مفاهیم و رخدادهای سینمایی به مخاطب بسیار موثر است.

مسابقه سینمایی "چهار، سه، دو، یک" که نام خود را هم از یکی از مهمترین عبارات پشت صحنه سینما وام گرفته با اجرای جواد مولا نیا توانست در سری اول خود برای مخاطبان جدی سینما فرصتی را فراهم می‌آورد تا در یک رقابت دوستانه اما کاملا تخصصی شرکت کنند و اطلاعات خود را در حوزه سینما و تلویزیون محک بزنند.

"چهار، سه، دو، یک" کاری از گروه فیلم و نمایش شبکه چهار سیما است و علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند به شماره 30000448 پیامک ارسال کنند

- "دهمین گرهمایی مدیران روابط عمومی رسانه ملی" با شعار روابط عمومی کارآمد، روابط عمومی اثر گذار برگزارشد. در این همایش که با همکاری معاونت آموزش و پژوهش سازمان صداوسیما برگزار شد، مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما با اشاره به توفیق‌های اخیر رسانه‌ملی در تولید پیام‌های هوشمند واثرگذار و خلق و پوشش حماسه های تاریخی در مقاطعی چون دهه فجر، نقش روابط عمومی را نقشی موثر و کارآمد دانست.

وی با بیان اینکه جایگاه واقعی روابط عمومی در رسانه‌ملی تبیین نشده و روابط‌عمومی‌ها در حوزه کارهای غیرمتناسب درگیر شده‌اند خاطر نشان کرد: عنایت ریاست محترم سازمان به روابط عمومی، فرصتی مناسب برای توسعه ساختار و فعالیتهای روابط عمومی است.

سهرابی همچنین از انتشار ویژه نامه مناطق پنج گانه جهت پوشش هر چه بهتر اخبار واطلاعات خبر داد. عاطفی مدیرکل امور مجلس سازمان نیز با اشاره به دوران تصدی پست مدیرکل روابط عمومی، خواستار توجه هرچه بیشتر واحدهای روابط عمومی نسبت به وظایف ذاتی و پرهیز از امور غیر مرتبط شد.

وی بر لزوم برنامه‌ریزی هرچه بیشتر جهت نیل به رشد و توسعه در حوزه روابط عمومی تاکید کرد. همچنین در این همایش از نه نفر از مدیران پیشین روابط عمومی در مراکز خوزستان، گلستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، شبکه خبر، رادیو معارف، رادیو اقتصاد ، معاونت توسعه‌و‌فناوری و دانشکده صداوسیما قدردانی شد.

گردهمایی مدیران روابط عمومی در پایان با صدور بیانیه‌ای در 11 بند به کارخود پایان داد. بهره‌گیری از روش های پیشرفته و روزآمد الکترونیک در عرصه روابط عمومی، ارتقاء ساختاری اداره‌کل روابط عمومی و تلاش برای گسترش فعالیت های فرهنگی وخدماتی کارکنان وخانواده های آنان از محورهایی بود که در این بیانیه بر آن تاکید شده بود.



- مخاطبان رسانه ملی در ایام نوروز شاهد رقابت برندگان مسابقات شعرخوانی در مرحله نیمه نهایی ونهایی مشاعره"چکامه" خواهند بود. مرحله ‌نیمه‌نهایی برنامه مشاعره "چکامه" دوشنبه 8 اسفند با حضور قائم مقام و مدیر طرح و برنامه‌ریزی شبکه آموزش سیما در ساختمان شهدای گمنام کوی دانشگاه ظبط شد. مرحله‌ نهایی این سریال نیز بزودی تصویربرداری می‌شود و در نوروز 91 در 13 با حال و هوای نوروزی روی آنتن می‌رود.

اسماعیل آذر به عنوان طراح‌، نویسنده و کارشناس اصلی برنامه درباره‌ تاثیر برنامه مشاعره بر مخاطب گفت: این برنامه به میان تمام استان‌ها، آموزش و پرورش‌ و از همه مهم‌تر در متن خانواده‌ها رفته است و ما بایداز میان 100 هزار نفر 200 الی 250 نفر را برای مشاعره انتخاب کنیم.



وی درباره برنامه جدید مشاعره که قرار است در سال 91 تولید و پخش شود، گفت: برنامه "مشاعره"مسابقات دانش آموزی‌، مشاعره زیر 9 سال،‌ بالای 70 سال‌، مشاعره خانوادگی‌ و دانشجویی از برنامه‌های آتی این مسابقات است.

آذر به ضبط آیتم دوشنبه 8 اسفند که برای پخش در مناسبت نوروز آماده می‌شود، اشاره کرد و گفت:‌ نفرات اول گروه‌ها مشخص می‌شوند‌ این چهار نفر با یکدیگر مشاعره می‌کنند و در انتها رتبه‌های اول تا چهارم آنها مشخص می‌شود.

اسرافیل علمداری قائم مقام و مدیر طرح و برنامه‌ریزی شبکه آموزش نیز با اشاره به اینکه این برنامه به لحاظ ادبی‌، هنری و فنی بسیار خوب طراحی شده است گفت: بحث ادبیات، بحث ملی و فرهنگی ماست ما نیز در شبکه آموزش به شکلی غیرمستقیم به آموزش این ادبیات و فرهنگ می‌پردازیم که علاوه بر بحث‌های ادبی به لحاظ آموزشی از جذابیت‌های بصری نیز برخوردار است.

- سریال تلویزیونی "دختران حوا" یک دارم اجتماعی است که تلاش می‌کند نکته‌های آموزشی زیادی را در قالب یک روایت داستانی به مخاطب خود انتقال دهد. عزیز علیزاده تهیه‌کننده سریال " دختران حوا" با بیان این مطلب گفت: این سریال تلویزیونی به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و به سفارش گروه فرهنگی اجتماعی شبکه تهران تولید می‌شود و تاکنون 70 درصد تصویر برداری این سریال انجام شده است.

وی با بیان اینکه اکنون گروه تصویربرداری این سریال در لوکشن مددکاری در غرب تهران است، ادامه داد: داستان سریال "دختران حوا" درباره زنی به نام ثریا است که وی در زندان در آخرین روزهای زندگی خود پرده از رازی بزرگ برداشته و از شیوا مددکار زندان کمک می‌‌طلبد. در این راه شیوا برای پی بردن به این راز درگیر ماجراهای مختلف می‌شود. همچنین این سریال به داستان زندگی سه دختر در سه قشر جامعه که با فرهنگ‌های متفاوت زندگی می‌کنند، اشاره و آن را به تصویر می‌کشد.

علیزاده افزود: این سریال به تعداد 30 برنامه 30 دقیقه‌ای آماده می‌شود و در این سریال جمعی از شناخته ترین بازیگران برای ایفای نقش‌های مختلف حضور دارند که عبارتند از یکتا ناصر در نقش شیوا، پوریا پورسرخ در نقش بهزاد، امیر حسین رستمی در نقش مسعود آزاد، نیما شاهرخ شاهی در نقش کامران، گوهر خیر اندیش در نقش ثریا، ایرج راد در نقش دکتر شمس و... حضور دارند.

وی که یکی از تهیه‌کنندگان سریال "دختران حوا" است در ادامه افزود: کار نگارش فیلمنامه این اثر بر اساس طرحی از زاهیار سعدوندیان به اتمام رسیده و همزمان توسط امین عابدینی در دست تدوین است. تهیه‌کنندگی این سریال بر عهده علی اکبر جناغی و عزیز علیزاده است و کارگردانی آن را حسین سهیلی‌زاده به عهده دارد.

- تهیه‌کننده سریال " طهران نو" با بیان اینکه بیش از 60 درصد تصویربرداری این سریال به پایان رسیده است، گفت: این مجموعه تلویزیونی کمدی درام است که روایت خود را درقالب داستانی اجتماعی بیان می کند.

علی تقی پور تهیه‌کننده سریال "طهران نو" با بیان مطلب فوق افزود: این سریال به کارگردانی فرید سجاد حسینی در 30 قسمت و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران ساخته می‌شود و اکنون گروه تصویربرداری سریال "طهران نو" در بیمارستان باهر مستقر هستند. تقی پور ادامه داد: این سریال 17 آذرماه کلید خورده و پیش‌بینی ما این است که اواخر خرداد ماه تصویر برداری این سریال تمام شود.

وی درباره این سریال همچنین گفت: از ویژگی‌های این سریال این است که بسیار پر بازیگر و پر لوکیشن است و روایت هم ریتم تندی دارد. ازسوی دیگر ما سعی کردیم ریتم سریال را به گونه‌ای پیش ببریم که با جریان سریال‌سازی روز دنیا هم‌سو باشد و مخاطب را به طور کامل درگیر ماجراها و شخصیت‌ها کند. فیلمنامه سریال هم که توسط امید سهرابی و همراهی امیررضا طلاچیان نوشته شده کاملا به ژانر کمدی درام وفادار است و در عین حال روایت خود را در قالب داستانی اجتماعی بیان می‌کند.

این تهیه‌کننده ادامه داد: در تلویزیون ما معمولا ژانر مظلوم است. یعنی یک سریال در ژانری آغاز می‌شود اما به خاطر تغییر قصه ژانر هم دگرگون می‌شود، اما نویسندگان ما کاملا به ژانر وفادار مانده‌اند. البته مبنای این سریال بیشتر درام است اما نوع روایت به گونه‌ای است که موقعیت شخصیت‌ها ما را به کمدی می‌رساند. در واقع طهران نو کمدی غم انگیز اشتباهات است.

وی همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های سریال را پرداختن به موضوع اصلاح الگوی مصرف ذکر کرده و گفت: ما سعی کردیم در این سریال موضوع اصلاح الگوی مصرف را نه به شکل شعاری که به صورتی که در خود درام جای داشته باشد بگنجانیم و به نظرم در این راه موفق بوده‌ایم. مخاطب این سریال شاید با دیدنش اصلا ذهنش به سمت این عنوان نرود اما در بطن اثر پرداختن به این موضوع وجود دارد و از سمت تماشاگر دریافت می‌شود.

این تهیه‌کننده اضافه کرد:‌ مدتی بود که مایل بودم یک مجموعه تلویزیونی را تهیه کنم اما برای من قصه جایگاه مهمی داشت. به گمان من در تلویزیون روایت ،عنصر بسیار مهمی است وبنده شخصا در سینما و تلویزیون به قصه اهمیت می‌دهم. البته شاید زودتر از این ها می‌توانستم مجموعه‌ای را تهیه کنم اما امیدوارم این صبرم در نهایت جواب داده باشد.

به گفته تقی‌پور این سریال روایت زندگی کیا مقدم است که پس از 12 سال دوری از وطن و شکست در زندگی زناشویی برای پیگیری کارهای شخصی به کشور باز می‌گردد ولی در همان بدو ورود با اتفاقی رو به رو می‌شود که زندگی خود و بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در این سریال جمعی از بازیگران جوان سینما و تلویزیون مانند مهران احمدی، علی سرابی، هومن سیدی، بهروز شعیبی، شقایق دهقان، ندا مقصودی، سمیرا ذکایی، لیندا کیانی، گلاره عباسی، بهناز جعفری، آتنه فقیه‌نصیری، پوراندخت مهیمن، سوگل طهماسبی، بیژن افشار، الهام کردا و... بازی می‌کنند.

عوامل سریال تهران نو عبارتند از: تهیه‌کننده: علی تقی‌پور، کارگردان: فرید سجادی حسینی، نویسنده: امید سهرابی با همراهی امیررضا طلاچیان، دستیار اول و برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی،مدیر تولید:جعفر عروجی، طراح صحنه و لباس:بابک کریمی،مدیر تصویربرداری: داوود امیری، عکاس: ناصر سجادی حسینی، صدابردار: فرزام منطقی، طراح گریم: امیر اسکندری، تدوین: روزبه فرازمند.