شيراك : من از جنس افرادي كه كشورها را تهديد نظامي مي كنند نيستم/ ضروري است ايران به تعهدات خود عمل كند / هنوز به مرحله ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت نرسيده ايم

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه از داكار سنگال گزارش داد: شيراك از ايران خواست به تعهدات خود در زمينه هسته اي احترام بگذارد .



اين خبرگزاري افزود : رئيس جمهور فرانسه شب گذشته در سنگال خواستار احترام گذاشتن ايران به تعهدات خود در زمينه هسته اي مبني بر عدم تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي شد وتهديد كرد: درغير اين صورت جامعه بين الملل به شوراي امنيت متوسل خواهد شد.



وي در يك كنفرانس مطبوعاتي در داكار سنگال در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران گفت : تهران به اروپايي ها تعهد داده است درمقابل دستيابي به فناوري هسته اي مسالمت آميز شهري از هرگونه فناوري داراي ماهيت نظامي دوري كند.



شيراك به شك و ترديد برخي كشورها درباره برنامه هسته اي ايران اشاره كرد و گفت : بسيار ضروري است كه ايران به تعهدات خود عمل كند اما در صورتي كه چنين كاري نكند در آن صورت بر جامعه بين الملل لازم خواهد بود كه درباره واكنشي كه لازم است در قبال ايران انجام دهد بينديشد كه دراين صورت راهي جز متوسل شدن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود نخواهد داشت .



اما شيراك فورا تاكيد كرد : هنوز به اين حد كه پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهيم نرسيده ايم .



رئيس جمهور فرانسه بدون اشاره به نام جرج بوش رئيس جمهور آمريكا كه همچنان ايران را به حمله نظامي تهديد مي كند، تاكيد كرد : من از جنس كساني نيستم كه تهديدهاي نظامي را از زبان جاري مي كنند ،من تمايل دارم كه به توافقنامه خيلي خوبي با ايران دست يابيم و ما در اين راستا با انگليسي ها و آلماني ها و با هماهنگي نزديك و مستحكم با دوستان آمريكايي خود ودوستان روسي و نيز چيني خود تلاش مي كنيم .

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