24 شعبه رسیدگی به تخلفات در خوزستان راه اندازی شد

حمید قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات یک کار دسته جمعی است و اگر هر کدام از بخشها یا دستگاه های استان در این خصوص به خوبی به وظیفه خود عمل نکنند نمی توانیم شاهد برگزاری منظم و مورد قبول انتخابات باشیم به همین دلیل انتظار داریم دستگاه های اجرایی استان مشارکت مناسبی در انتخابات داشته باشند.

قناعتی عنوان کرد: 70 هزار نفر مجری برگزاری انتخابات در خوزستان هستند که همگی آنها از بین کارکنان دولت هستند و حتی مدیریت آنها هم سخت است به همین دلیل برگزاری انتخابات بدون مشارکت دستگاه های دولتی سخت است.



وی از نامزدهای انتخاباتی خواست از سیاهنمایی فعالیتها و دستاوردهای دولتهای گذشته خودداری کنند زیرا همه دولتهای بعد از انقلاب عملکرد خوبی داشته اند هر چند برخیها نمره 18 می گیرند و برخی دیگر نمره 10 ولی در کل همه آنها در خدمت نظام بوده اند.



رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان افزود: ما در همه دولتهای بعد از انقلاب هم ریزش داشته ایم و هم رویش. هر چند رویشها خیلی زیباتر بوده است.



قناعتی گفت: این شعب برای صیانت از آراء مردم و جلوگیری از تخلفات احتمالی در زمان برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای، در تمامی شهرستانها و حوزه های قضائی استان خوزستان راه اندازی شده است.



وی با اشاره به اینکه سه هزار بازرس و سربازرس زیر پوشش هیئت بازرسی استان خوزستان تخلفات انتخاباتی را رصد و به شعب دادگستری گزارش می دهند، افزود: دراین شعب قضات مجرب در اسرع وقت به پرونده های انتخاباتی رسیدگی می کنند.