شهرک های صنعتی خراسان شمالی برابر گل گهر سیرجان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم خراسان شمالی دوشنبه شب در ورزشگاه مملو از تماشاگر امام علی(ع) شهر سیرجان بازی خود را با نتیجه نزدیک 2 بر 3 به نماینده کرمان واگذار کرد.

در این دیدار تیم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، ست اول و دوم بازی را به تریب با نتایج 25 بر 17 و 25 بر 19 به نفع خود خاتمه داد اما در ست سوم و چهارم با نتایج 25 بر 22 و 25 بر 20 مغلوب شد تا پس از تساوی در ست شماری بازی به ست پنجم و پایانی کشیده شود.

در ست پنجم بازی نیزعلیرغم شایستگی تیم شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی، تیم والیبال گل گهر سیرجان با نتیجه 15 بر 10 نماینده این استان را شکست داد و در مجموع، این دیدار با نتیجه 3 بر 2 به نفع گل گهر سیرجان خاتمه یافت.

با این نتیجه تیم خراسان شمالی برای صعود مستقیم به لیگ برتر کشور چاره ای جز پیروزی در بازی برگشت خود مقابل این تیم کرمانی نخواهد داشت.

بازی برگشت این دو تیم شنبه 13 اسفند ماه به میزبانی بجنورد در محل سالن ملت این شهر برگزار می شود.

یادآور می شود: تیم شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در صورت برتری مقابل گل گهر سیرجان در بازی های باقیمانده این مرحله به صورت مستقیم به لیگ برتر صعود خواهد کرد اما در غیر این صورت برای صعود به لیگ برتر باید مقابل برنده تیم های کاله آمل و جواهری گنبد به میدان برود.