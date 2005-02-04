كشف 1250 كيلوگرم مواد مخدر در شرق كشور

به گزارش خبرگزاري مهر مركز اطلاع رساني مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي اعلام كرد : ماموران اين مركز در راستاي اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و انجام وظايف قانوني در شرق كشور طي هفته گذشته با عمليات هاي متعدد در استانهاي مرزي موفق شدند ضمن شناسايي عوامل اصلي و قاچاقچيان عمده طي درگيري مسلحانه بيش از 1250 كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك و حشيش را كشف و ضبط كنند.

بنا به اين گزارش در اين عمليات ها قاچاقچيان با استفاده از تلفن همراه ماهواره اي با عوامل گرداننده باندهاي قاچاق در كشور افغانستان در ارتباط بودند كه با توجه به كشف تلفن هاي همراه ماهواره اي تحقيقات براي شناسايي گردانندگان باند ادامه دارد.

گفتني است كه طي اين عمليات ها 16 نفر از قاچاقچيان و انتقال دهندگان بين المللي مواد مخدر دستگير شده و همراه مواد مخدر مكشوفه و پرونده تحويل مقامات قضايي شدند.