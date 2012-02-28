وضعیت سلامت انتخابات در سمیرم و شهرضا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات برای بازدید از چگونگی روند آماده‌سازی زیر ساخت‌های انتخابات و بررسی سلامت انتخاباتی امروز به سمیرم و شهرضا سفر کرد.

در این بازدید یک روزه که جانشین ستاد انتخابات استان اصفهان و رئیس کمیته امنیتی این ستاد نیز حضور داشتند جلسه شورای اداری در شهرستان سمیرم برگزار شد.

در این جلسه رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با تاکید بر وضعیت مطلوب سلامت انتخاباتی در این شهرستان گفت: همراه داشتن کارت ملی در روز انتخابات الزامی است.

رای دهندگان در روز انتخابات ملزم به همراه آوردن کارت ملی علاوه بر شناسنامه هستند.

انصراف دو نامزد انتخاباتی استان اصفهان

سیدرسول ذاکر از حوزه انتخابی اصفهان و علی‌الها دادیان از حوزه فلاورجان از شرکت در انتخابات انصراف دادند. هم اکنون تعداد نامزدهای حوزه اصفهان 77 نفر و در حوزه فلاورجان پنج نفر هستند.

تعداد کل کاندیداهای استان اصفهان 205 نفراست.

تاکنون 150 نفر نیز از حضور در انتخابات این دوره انصراف داده‌اند.