قدردانی سفیر ونزوئلا از عملکرد بنیاد اندیشه اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، داوید نیهوس ولاسکس کارابایو سفیر تام‌الاختیار جمهوری بولیواری ونزوئلا طی نامه‌ای ضمن قدردانی از مسئولان بنیاد اندیشه اسلامی به دلیل انتشار مجله اسپانیایی زبان چشم‌انداز اسلامی، از زحمات دست‌اندرکاران این نشریه تشکر کرد.



نخستین شماره از مجله اسپانیایی چشم‌انداز اسلامی، دی ماه 1389 به دلیل گستردگی زبان اسپانیایی به عنوان یکی از زبان‌های پرگوینده جهان و همچنین اهمیت روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسپانیایی زبان حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی از جمله کشور ونزوئلا منتشر شد.

این اثر تا کنون که قریب 9 شماره از آن عرضه شده، مورد استقبال خوب اسپانیایی زبان‌های کشورهای مختلف قرار گرفته است .