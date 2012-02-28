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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۶

واعظی خبر داد:

رهاسازی 5 میلیون قطعه بچه ماهی در آبهای اردبیل

رهاسازی 5 میلیون قطعه بچه ماهی در آبهای اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات استان اردبیل از رهاسازی 5 میلیون قطعه بچه ماهی در منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر آرمان واعظی قبل از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از برخی استخرهای پرورش ماهی در اردبیل اظهار کرد: تا پایان سال انواع بچه ماهیان سرد آبی و گرم آبی در 300 مزرعه پرورش ماهی، منابع آب طبیعی و نیمه طبیعی رهاسازی می شوند.

وی افزود: در روزهای اخیر 100 هزار قطعه انواع ماهی گرم آبی هم در دریاچه شورابیل رهاسازی شد.

 مدیر کل شیلات استان اردبیل با بیان اینکه ماهیان رهاسازی شده در سال 91 برداشت می شود پیش بینی کرد: بیش از 3 هزار و 500 تن ماهی دراستان اردبیل صید شود.  

این مسئول عنوان کرد: علاقمندان به ماهیگیری با قلاب در محلهای مشخص شده در استان می توانند در ماههای آینده با گرفتن پروانه اقدام به صید کنند.

کد مطلب 1545722

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