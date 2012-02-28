نظام سلطه رقیب دیرینه انتخابات ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ اصولگرایان استان زنجان که با حضور محمد اسماعیلی و محسن علیمردانی کاندیداهای مورد حمایت جبهه های اصولگرای متحد و پایداری در امامزاده سید ابراهیم برگزار شد، افزود: مردم در انتخابات شرکت می‌کنند تا برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.



متکی با اشاره به اینکه مردم ایران از مردمی که به حساب نمی‌آمدند، تحقیر می‌شدند و در عرصه های مختلف نقش‌آفرین نبودند به مردمی در صحنه و سرنوشت ساز تبدیل شده اند، افزود: در گذشته حتی حکمرانان ایران نیز هیچ دخالتی در اداره کشور نداشته و مجری دستورات سلطه جهانی بودند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان امام خمینی (ره) ادامه راه آغاز دین مبین اسلام را همان گونه که پیامبر گرامی اسلام در دو دوران 13 ساله تکوین ملت و امت و دوره 10 ساله حکومت اسلامی در پیش گرفت.



متکی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) به مردم باور داشت و حضور مردم را تزئینی و نمایشی نمی‌خواست، افزود: در هیچ انقلابی سراغ نداریم که تنها پس از 49 روز از پیروزی انقلاب از نوع حکومت، از مردم سئوال شود.



وی افزود: 33 سال پیش در ایران اتفاقی افتاد که جامعه شناسان غربی هنوز مشغول بررسی آن هستند و در حالی که هنوز مطالعات آنها در محدوده جغرافیایی ایران تمام نشده است، موجی عظیم از اسلام‌خواهی در منطقه به راه افتاده است.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به ویژگی‌های امام راحل افزود: انقلاب ما انقلابی است که بنیانگذار آن در طول 84 سال زندگی،‌ هرگز از خودش نگفت و تنها از اعتقادش، مردمش، مکتبش و دینش گفت و دفاع کرد.

متکی یادآور شد: غرب بعد از رنسانس می‌خواست دین‌مداری را در نظام‌های جهانی منهدم کند اما ناگهان با مردی مواجه شدند که در دوردست‌ها نوید دین‌مداری می‌داد.

وی ادامه داد: دانشمندان غربی بارها گفته‌اند که ما از امام ایرانی‌ها ناراحت نیستیم ما از اقدامی که امام ایرانی‌ها کرد ناراحت و نگرانیم زیرا او حرکتی را که صدها سال غرب بر روی آن کار کرد و آن را جهان شمول کرد و به سمتی رفت که حکومت‌هایی بدون محور دین ایجاد کند، دچار مشکل کرد و دین را به جامعه بازگرداند.

متکی افزود: به اعتقاد دانشمندان غربی، امام ایرانی‌ها خط بطلان بر همه نظام‌هایی کشید که آنها فکر می‌کردند جهان شمول شده است.



دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفت: امروز وقتی سخنرانی امام در 30 سال پیش را مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که ایشان به نحوی در مورد انقلاب های مردم منطقه صحبت می‌کردند که همین امروز در حال سخنرانی است زیرا امام نگاهی عمیق داشت و پس از پیروزی انقلاب متوجه شد که باید کلام انقلاب را منتشر کند.

متکی افزود: جوانان ایران امروز وارثان چنین درّ گرانبهایی هستند، امام مردم را و مردم امام را خوب شناخته بودند و هنگامی که امام می‌فرمود مردم ایران از مردم عصر رسول‌الله بالاترند اغراق نمی‌کرد زیرا ظرفیت مردم خود را شناخته بود و پشتیبانی و حمایت ملت ایران را همواره مورد تاکید داشتند.

متکی گفت: مردم ما در 33 سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری که بخشی از آنها تحمیلی و بخشی دیگر حاصل ندانم‌کاری‌های مدیران و مسئولان بود، گذراندند اما آنجا که پای اسلام و نظام، انقلاب و حرمت و آبروی امامشان بود خوب ایستادند.

رقبای مرئی و نامرئی در این دوره زیاد است

وی با اشاره به مهم‌ترین حادثه در سیاست داخلی کشور در سال 90 به بیان ویژگی‌های انتخابات پیش‌رو افزود: در این دوره رقبای مرئی و نامرئی بسیار است و این امر انتخابات مجلس نهم را چند وجهی کرده است.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفت: به طور مشخص در انتخابات دوره نهم یک رقیب اصلی داریم که در مقابل کل انتخابات ایران ایستاده است که استراتژی ‌این رقیب، کاهش مشارکت مردم است و دنباله داخلی آنها نیز به دنبال سناریوی مشارکت 30 درصدی است.

متکی گفت: آمریکا و غرب در تلاش برای کاهش میزان رای دهندگان و مشارکت هستند تا با این ترفند موج سواری کنند.

وی رقیب اصلی این انتخابات را سلطه جهانی و آمریکا دانست و افزود: این رقیب بیرون از مرزهاست و در همه دوره‌های گذشته انتخابات نیز همین استراتژی را داشته است.

متکی تاکید کرد: نخستین دلیل ما برای شرکت در انتخابات، پاسداری از دستاوردهای انقلاب است، انقلابی که نخستین دستاوردش مشارکت مردم است.



دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: مردم منطقه دیدند که ملت ایران چگونه در تبعیت از رهبر و امامشان و در برابر دشمنان خارجی محکم ایستاده‌اند و در مقابل رهبران خود را دیدند که چه ذلیلانه تسلیم قدرت‌های خارجی می‌شوند.

متکی افزود: این تحریم‌شدگی در کشورهای منطقه و مقایسه آنها با شرایط ایران موجب شد که آگاهی از یک سو و اراده برای تغییر از سوی دیگر به وجود بیاید و موجی از قیام‌ها به راه بیفتد.

متکی تاکید کرد: امروز فشار آمریکا به ایران به این دلیل است که هرچه بررسی می‌کند می‌بیند که نهضت اسلامی در منطقه را انقلاب اسلامی ایران الهام‌بخشی کرده است.

وی افزود: مستکبران می‌بینند که بسیاری از چینش‌های آنها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به هم ریخته و برخی دیگر که نظام‌های جایگزین هستند،‌ موافق با ایده‌های آنها نیست.

متکی افزود: آنها امیدوار بودند بتوانند سوار بر موج شوند و شرایط را به نفع خودشان رقم بزنند اما حالا می‌بینند که از صندوق‌های رای تونس، مصر، لیبی و ... آرایی بیرون می‌آید که فضا را فضای اسلامی کرده است.

محمد اسماعیلی و محسن علیمردانی نامزدهای اصولگرایان در زنجان هستند

متکی با بیان اینکه استان زنجان شهر جهاد و شهادت، فضیلت و اجتهاد است، افزود: این شهر همواره حرفی برای گفتن داشته و دارد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان با ابراز خرسندی از فضای ایجاد شده در زمینه اجماع هر دو جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری از دو کانددیدای مشترک گفت: جبهه متحد اصولگرایان با طیب و آسودگی خاطر محمد اسماعیلی و محسن علیمردانی را در زنجان به مردم معرفی می‌کند.

متکی افزود: ملت حزب‌الله و معتقد زنجان در 48 ساعت آینده ضمن احترام به سایر کاندیداها وارد عرصه شده و در این راستا اطلاع‌رسانی کنند.

متکی با بیان اینکه اتحاد اصولگرایان در زنجان به نحو مطلوبی دیده می‌شود، افزود: این دو کاندیدا با نمادهای مشترک در کنار هم خدمتگزارانی خوب برای مردم خواهند بود.



همایش بزرگ اصولگرایان استان زنجان با حضور گسترده و باشکوه مردم استان زنجان در محل امامزاده شهر زنجان برگزار شد.

در این همایش چند نفر از افراد فعال در ستاد یکی از کاندیداها سعی در برهم زدن برنامه همایش بزرگ اصولگرایان استان زنجان داشتند که با هوشیاری حاضران این توطئه خنثی شد.