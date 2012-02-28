6 هزار دختر روستایی خراسان جنوبی تحت پوشش طرح توانمند سازی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری صبح سه شنبه در جمع اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان، اظهار داشت: این طرح با پیش بینی اعتبار 60 میلیون تومان برای سال آینده در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه طرح توانمندسازی دختران روستایی در بحث آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: مقوله آموزش و اطلاع رسانی به جوانان و نوجوانان بویژه درمناطق روستایی در اولویت نخست فعالیت های اجرایی قرار دارد.

افشاری اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح ها در سطح روستاها فرهنگ سازی و دانش افزایی مناطق محروم و افزایش مسائل آموزشی و آگاهی بخشی در سطح روستاها است که باید تداوم یابد.

وی با تاکید بر اینکه افراد آموزش دیده در طرح توانمندسازی دختران روستایی نباید رها شوند بلکه باید دوره های تکمیلی برای آنها برگزار شود، افزود: برای یک هزار و 600 نفر شرکت کننده در این طرح برنامه ای جدید و برای تداوم این طرح برنامه ریزی شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح توانمندسازی دختران روستایی در راستای نیازهای اساسی این قشر اجرا شده است، بیان کرد: آموزشهای کارآفرینی، احکام و آموزش پیش از ازدواج و احکام از جمله مباحث آموزشی در این طرح بوده است.

وی با تاکید برشناسایی نیازهای دختران روستایی، تصریح کرد: این طرح های فرهنگی تاثیرگذار در استان باید شناسایی و برای آن اعتبار ویژه اخذ شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر بومی سازی طرحهای فرهنگی در سطح استان، یادآور شد: باید در برنامه ریزی و تصویب طرحهای فرهنگی به مسائل و مباحث قرآنی توجه ویژه شود.