تنها برخی نامزدهای انتخابانی اجازه استفاده از رسانه ملی را دارند!

فاطمه رهبر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش رسانه‌ها در تبلیغات انتخاباتی نازمزدها با تاکید بر این‌که در حوزه تبلیغات ضعف بسیاری داریم، گفت: باید برای دوره‌های آینده انتخابات در کشور برنامه‌ مدونی تهیه شود و در جهت تبیین نقش رسانه‌ها در زمان تبلیغات تلاش‌هایی صورت گیرد.

رهبر با اشاره به اینکه بر اساس اخباری که به دستمان رسیده تا کنون حدود 100 گروه در کل کشور برای حضور در انتخابات لیست‌هایی را ارائه کرده‌اند، بیان کرد: اعضای بسیاری از این لیست‌ها فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای از سال‌های پیش از انقلاب داشته‌اند، اما در این میان بر اساس اخبار رسیده لیست‌های جدیدی در زمان آزادسازی تبلیغات تهیه شده که در مقابل لیست‌های گذشته قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر این امرکه تکثر خوب است اما این تکثر باعث تشدد آراء می‌شود، تصریح کرد: رسانه‌ها در اینجا می‌توانند نقش ویژه‌ای داشته باشند. در حال حاضر تبلیغات از طریق رسانه ملی محدودیت‌هایی دارد و همه افراد نمی‌توانند از ظرفیت رسانه ملی استفاده کنند.

به گفته رهبر، اطلاع‌رسانی درباره نظریه‌ها و لیست‌های انتخاباتی می‌تواند از طریق رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها صورت بگیرد و رسانه‌ها می‌توانند به مردم کمک کنند که گروه‌ها و افراد را بشناسند تا مردم بتوانند با شناخت در انتخابات حضور پیدا کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد نسبت به ورود همه گروه‌ها به عرصه انتخابات و تأکید بر این امر که باید ساز و کاری طراحی شود که تنها گروه‌های تأثیرگذار به عرصه انتخابات راه پیدا کنند، بیان کرد: رسانه‌ها باید خیلی زودتر از زمان آغاز تبلیغات رسمی کار خود را شروع کنند تا با اطلاع‌رسانی درست از ورود افراد ناکارآمد به عرصه انتخابات جلوگیری کنند.

رهبر تأکید کرد: اکنون که مشغول تبلغیات هستیم، می‌بینیم که زمان برای آگاه کردن مردم کم است . به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران که مردم امکان آشنایی چهره به چهره با کاندیداها را ندارند، رسانه‌ها تنها وسیله برای شناساندن کاندیدا به مردم هستند و این اتفاق نیز در مدت زمان کوتاه ممکن نیست.

این نماینده مجلس گفت: رسانه‌ها می‌توانند با ورود به موقع و موثر به عرصه انتخابات گروه‌های تاثیرگذار و مورد اعتماد نظام را وارد مجلس کنند.

وی در این باره که رسانه‌ها متهم به تخریب و رفتارهای حزبی می‌شوند، بیان کرد: البته برخی از رسانه‌ها نیز این‌طور هستند. وقتی یک رسانه با حزب و فردی ارتباط مستقیم دارد، حمایت از آن فرد یا حزب تا حدودی قابل قبول است و این مقبولیت تا جایی است که طرفداری‌ها منجر به تخریب نشود.

رهبر افزود: تخریب افراد در رسانه‌ها به اخلاق انتخاباتی و سیاسی بازمی‌گردد که البته دور از شأن نظام جمهوری اسلامی و دینی است. برخی از سایت‌ها به این منظور که گروه خود را به اثبات برساند به هرگونه تخریبی دست می‌زند. باید نظارت ویژه صورت گیرد که از اینگونه اتفاقات نیز جلوگیری شود.

فاطمه رهبر پینشنهاد کرد: پس از این دوره، روند تبلیغات و فعالیت رسانه‌ها در مراکز مختلف آسیب‌شناسی و نقش هرکدام از رسانه‌ها در بخش مکتوب، تصویری و شنیداری کاملا روشن شود.

وی تصریح کرد: در همین دوره تعدادی از نامزدها می‌توانستند از رادیو و تلویزیون استفاده کنند و برای باقی آنها ممنوعیت وجود داشت، این مسائل باید آسیب‌شناسی شود و تکلیف برای همه رسانه‌ها ائم از مجازی و غیرمجازی معلوم شود.

رهبر با اشاره به اینکه در کشور ما هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود، اضافه کرد: در زمان انتخابت ریاست جمهوری نیز بحث مناظره‌ها مطرح بود و عده بسیاری بر این روند انتقاد داشتند. اگر کالبدشکافی درستی صورت گیرد، همه این معضلات پیدا می‌شود و می‌توانیم امیدوار باشیم که در دوره‌های آینده با چنین مشکلاتی روبه‌رو نخواهیم بود.