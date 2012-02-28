رایزنی کوفی عنان با وزیر خارجه ایران درباره اوضاع سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته در حاشیه نشست نوزدهم شورای حقوق بشر در ژنو به درخواست کوفی عنان نماینده دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، با وی دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در این دیدار دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسایل سوریه با نگاه برون رفت از مشکلات به وجود آمده در این کشور را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جایگاه استراتژیک سوریه در منطقه بر ضرورت حل مشکلات این کشور در چارچوب گفتگوهای داخلی و استمرار اصلاحات مورد خواست مردم سوریه که از سوی دولت بشار اسد در حال انجام است، مداخلات خارجی در روند تحولات داخلی سوریه را عامل تشدید مشکلات داخلی در این کشور دانست و بر ضرورت کمک به دولت سوریه برای انجام اصلاحات تاکید کرد.

کوفی عنان نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز در این دیدار ماموریت جدید خود در خصوص مسایل سوریه را تشریح و با وزیر امور خارجه کشورمان به رایزنی پرداخت.

