بخش مرکزی دماوند برای برگزاری انتخاباتی باشکوه آمادگی کامل دارد

موسی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بسترهای لازم در بخش مرکزی دماوند فراهم است.

وی عنوان کرد: طی جلسات متعددی که در فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد، اعضای شوراها، دهیاران و فرمانده پایگاهها دعوت شدند تا برای آمادگی هرچه بیشتر در خصوص برگزاری انتخابات توجیه شده باشند.

این مسئول ادامه داد: شوراها نیز تا کنون برای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات پیش رو، اقدامات گسترده ای را انجام داده اند.

وی یادآور شد: از جمله تمهیدات برای برگزاری انتخابات، این است که در کنار هر شعبه اخذ رأی، برق اضطراری پیش بینی شده تا بتوان اتفاقات احتمالی را به خوبی پشت سر گذاشت.

64 شعبه اخذ رأی برای بخش مرکزی دماوند در نظر گرفته شد

بهرامی با بیان اینکه 64 شعبه اخذ رأی برای بخش مرکزی دماوند در نظر گرفته شده است، افزود: دهیاریها به عنوان نماینده دولت در روستاها تمام امکانات لازم را برای برگزاری انتخاباتی باشکوه آماده کرده اند، بحث تجهیزاتی نیز از قبیل کامپیوتر و پرینتر از سوی آنها تأمین شده است.

وی در خصوص اقدامات عمرانی صورت گرفته در این بخش گفت: برگزاری انتخابات در کشور از اهمیت بسیاری بالایی برخوردار است، اما در بخش مرکزی دماوند اقدامات عمرانی به خاطر این امر تعطیل نشده و همچنان به قوت خود باقی است.

بخشدار مرکزی دماوند افزود: مسئولان در تلاش هستند تا شرایط لازم برای تنظیم بازار و برپایی نمایشگاهها فراهم شود.

رضایتمندی مردم در شب عید اهمیت ویژه ای دارد

وی اظهار داشت: رضایتمندی مردم در شب عید، فراهم کردن ملزومات اساسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که با انجام این اقدامات مردم با روحیه خوبی به استقبال سال جدید خواهند رفت.

بهرامی با اشاره به اینکه جلسات ستاد استقبال از مسافران نوروزی برگزار شده است، اضافه کرد: بخش مرکزی دماوند آمادگی دارد تا به بهترین نحو از از مسافران و گردشگران نوروزی استقبال داشته و شرایط و امکانات لازم را برای آنها فراهم کند.