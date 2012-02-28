خداحافظی با ناوگان فرسوده هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر رستمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده، استانهای کشور از نظر کمکرسانی در زمان بحران و در طول دو سال اخیر به وضعیت خوبی دست یافته است، اظهار داشت: برخی از استانهای کشور توانستند به آمادگی 100 درصدی آموزش برسند.
وی ادامه داد: طبق برنامهریزیهای انجام شده تا پایان نیمه نخست سال 1391 با ناوگان فرسوده هلال احمر خداحافظی میکنیم.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در روز 21 اسفند ماه سال جاری خبرهای بسیار خوبی در مورد حوزه امداد و نجات داریم، تصریح کرد: در دو سال گذشته هلال احمر تمام مراکز استانها اقدام به تاسیس موسسههای علمی و کاربردی کردند که این مراکز آموزشی پذیرای 4هزار نفر دانشجو در رشتههای مورد نیاز هلال احمر بودهاند.
وی گفت: در سطح کشور هشت مرکز اختصاصی بینالمللی برای آموزش وجود دارد و نخستین مرکز نیز در استان اصفهان تاسیس شده است.
رستمی با بیان اینکه امروز کشورهایی مانند عراق و لبنان نیز از این آموزشهای امداد و نجات بهرهمند میشوند، ادامه داد: طبق رایزنیهای انجام شده با نهاد ریاست جمهوری قرار است افرادی که در زمان امداد دچار حادثهای میشوند به عنوان شهید تلقی شده و این مقوله در حال بررسی است.
وی در مورد اقدامات انجام شده در هلالاحمر، از تغییر وضعیت کارمندان این بخش از حالت شرکتی به قراردادی خبر داد و افزود: این اقدامات از یک ماه گذشته به این طرف انجام شده است.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران افزود: استان اصفهان از نظر آماری بالاترین شهدای امدادی را در زمان جنگی تحمیلی تقدیم کرده است.
وی در مورد داروخانه هلالاحمر و پوشش آن زیر نظر تهران اظهار داشت: در گذشته از مجموع داروخانهها حدود 60 درصد به صورت متمرکز و زیر نظر سازمان تدارک پزشکی مدیریت شده که پس از انتصاب مدیریت جدید هلالاحمر این امر متوقف و نظر بر این قرار گرفت که داروخانهها زیر نظر مدیریت استان اداره شود.
رستمی با بیان اینکه در هر صورت در حال ارزیابی هر دو حالت مدیریت متمرکز و غیر متمرکز هستیم تا بهترین راه حل را برای اداره داروخانه هلالاحمر استانها به دست آوریم، بیان داشت: داروخانه جمعیت هلالاحمر مجوز فعالیت خود را از دانشگاه علوم پزشکی دریافت کرده اما در حال حاضر زیر پوشش سازمان تدارکات پزشکی رفته است.
وی تعداد هلیکوپترهای امدادی جمعیت هلالاحمر در کشور را 13 عدد دانست و اظهار داشت: در حال حاضر استفاده از این وسیله در 9 منطقه کشور امکانپذیر است.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بلای طبیعی به خودی خود ترس ندارد، افزود: مقولهای که دلیل نگرانی است، نبود آگاهیهای لازم امدادی در مردم و انجام نشدن اقدامات لازم احتیاطی به وسیله دستگاههای دولتی است.
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