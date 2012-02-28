بازیکن سال فوتبال انگلستان برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن میانی تیم فوتبال تاتنهام از سوی هواداران فوتبال انگلستان به عنوان بازیکن برتر سال برگزیده شد. این بازیکن 31 ساله که در دربی لندن مقابل آرسنال از زمین اخراج شد، پس از استیون جرارد دومین بازیکنی است که به عنوان جایگزین کاپیتانی جان تری در تیم ملی انگلستان مطرح است.

پارکر به "اسکای اسپورتس" گفت: این افتخاری بزرگ است. فقط کافی است به نام هایی که این جایزه را برده اند نگاهی بیندازید تا متوجه شوید که این یک اتفاق بزرگ است. این یک لحظه افتخارآمیز برای من است و خوشحالم.

وی افزود: وقتی شما متوجه می شوید که هواداران از عملکردتان راضی هستند، این جایزه، ویژه تر می شود. سال 2011 برای من سال خوبی بود و در سطح ملی هم عملکرد خوبی داشتم.

بر پایه گزارش سایت اتحادیه فوتبال انگلستان، در این رای گیری 15 هزار نفر شرکت داشتند که پارکر 17 درصد از آرا را به خود اختصاص داد. جو هارت و اشلی یانگ هم دوم و سوم شدند.