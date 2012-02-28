تجسم حاکمیت اراده ملت در برگزاری انتخابات سالم است

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: برای درک این نکته که نماینده چه خصوصیاتی باید داشته باشد لازم است به وظایف و مسئولیتهای نماینده در مجلس توجه داشته باشیم.
وی گفت: یک نماینده در مرحله اول لازم است بتواند قانونی جامع، کامل و به صلاح مردم، نظام و کشور تصویب کند در نتیجه باید از یک سطح آگاهی بالا برخوردار باشد و تجربه کافی نیز در این زمینه داشته باشد.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: نماینده انتخاب شده توسط مردم همچنین باید برای حفظ منافع مردم امین باشد و چنانچه آسیبی نظام را تهدید میکند باید امانت داری لازم را داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه درهمه کشورها انتخابات سالم تجسم حاکمیت اراده یک ملت است افزود: اگر بخواهیم حاکمیت اراده ملت را نشان دهیم باید انتخاباتی سالم داشته باشیم.
نماینده منتخب مردم باید از تقوای بالایی برخوردار باشد
حجت الاسلام علیدوست بیان کرد: نماینده منتخب مردم باید با تقوای بالای خود به سمت قدرتهایی که میخواهند او را به سمت جریانهای مختلف بکشاند جذب نشود.
وی گفت: همچنین نماینده منتخب مردم باید در مقابل کسانی که میخواهند قانون را دور بزنند بایستد.
مردم در انتخابات به صورت باشکوه حاضر شوند
عضو جامعه مدرسین قم بیان کرد: سه خصوصیت اصلی نماینده مجلس باید معرفت، امانت و شجاعت باشد و مردم باید فردی را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند که این سه خصوصیت را داشته باشند.
وی گفت: همه دنیا انتخابات در کشور ایران را رصد میکنند بنابرین لازم است مردم فارغ از بسیاری از نقدها در انتخابات به صورت باشکوه حاضر شوند
نظر شما