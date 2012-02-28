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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۵

انتخابات فدراسیون فوتبال/

سه نامزد ریاست فدراسیون تایید صلاحیت نشدند/ حذف چهره‌های مطرح

سه نامزد ریاست فدراسیون تایید صلاحیت نشدند/ حذف چهره‌های مطرح

دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط حضور در انتخابات این فدراسیون را در حالی اعلام کرد که نام جمشید تقی‌زاده و یونس قربانی از گزینه‌های ریاست حذف شدند. تاج هم که قبلا انصراف داده بود در این فهرست قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال اعلام کرد، پیرو اطلاعیه روز پانزدهم دیماه و به استناد اختیارات بند 9 ماده 33 اساسنامه، بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان واجدالشرایط در انتخابات پیش رو جهت شرکت در مجمع عمومی این فدراسیون که در تاریخ 15 اسفندماه برگزار می‌شود، بشرح زیر اعلام شد:

الف: داوطلبان پست ریاست:
حسینعلی قریب، علی کفاشیان نائینی و عزیز الله محمدی

ب: داوطلبان پست نایب رئیس اول:
سید محمدهادی آیت اللهی و محمدرضا زادمهر

ج : داوطلبان پست نایب رئیس دوم:
سیدرضا افتخاری و بهروز منتقمی

د: داوطلبان پست نایب رئیس سوم :
فریده شجاعی

ه: داوطلبان پست عضو هیات رئیسه ( نماینده هیئتهای استانی):
غلامرضا بهروان، مراد حاج جعفری و محمد نجار ششگلانی 

و: داوطلبان پست عضو هیئت رئیسه ( نماینده باشگاهها):
علیرضا رحیمی و محمد رویانیان

ز: داوطلبان سایر پست های عضو هیئت رئیسه:
علی اکبر ابرقوئی نژاد، فریدون اصفهانیان، حیدر بهاروند، عبدالرحمن شاه حسینی، شاهرخ شهنازی، حبیب اله شیرازی، شهاب‌الدین عزیزی خادم، حسین عسگری، علی فتح الله زاده، منصور قمر و نادر وادی خیل

ضمناً، براساس مفاد ماده 6 دستورالعمل بند 9 ماده 33 اساسنامه در صورتیکه نامزد یا نامزدهایی که توسط کمیته رسیدگی، حائز شرایط نشده‌اند و به این موضوع اعتراض داشته باشند، طی روزهای سه شنبه مورخ 9/12/90 و چهارشنبه مورخ 10/12/90 در ساعات اداری (9 الی 16) فرصت دارند مراتب اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه مجمع، مستقر در فدراسیون فوتبال ( طبقه سوم ) شخصاً تحویل و رسید اخذ کنند. رسیدگی به اعتراضات براساس مفاد دستورالعمل فوق توسط کمیته تجدیدنظر صورت خواهد پذیرفت.

بر این اساس اسامی پست ریاست فدراسیون فوتبال: جمشید تقی‌زاده، یونس قربانی و مهدی تاج از گزینه‌های ریاست، ناصر شفق از نایب رئیسی، محمدحسین جعفری از داوطلبان احراز پست عضویت به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه، منوچهر بهمنی و  شهرام دبیری‌اسکویی از نامزدهای احراز پست عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان سایر اعضا کنار گذاشته شدند.

کد مطلب 1545746

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