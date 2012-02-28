به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال اعلام کرد، پیرو اطلاعیه روز پانزدهم دیماه و به استناد اختیارات بند 9 ماده 33 اساسنامه، بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان واجدالشرایط در انتخابات پیش رو جهت شرکت در مجمع عمومی این فدراسیون که در تاریخ 15 اسفندماه برگزار می‌شود، بشرح زیر اعلام شد:

الف: داوطلبان پست ریاست:

حسینعلی قریب، علی کفاشیان نائینی و عزیز الله محمدی

ب: داوطلبان پست نایب رئیس اول:

سید محمدهادی آیت اللهی و محمدرضا زادمهر

ج : داوطلبان پست نایب رئیس دوم:

سیدرضا افتخاری و بهروز منتقمی

د: داوطلبان پست نایب رئیس سوم :

فریده شجاعی

ه: داوطلبان پست عضو هیات رئیسه ( نماینده هیئتهای استانی):

غلامرضا بهروان، مراد حاج جعفری و محمد نجار ششگلانی

و: داوطلبان پست عضو هیئت رئیسه ( نماینده باشگاهها):

علیرضا رحیمی و محمد رویانیان

ز: داوطلبان سایر پست های عضو هیئت رئیسه:

علی اکبر ابرقوئی نژاد، فریدون اصفهانیان، حیدر بهاروند، عبدالرحمن شاه حسینی، شاهرخ شهنازی، حبیب اله شیرازی، شهاب‌الدین عزیزی خادم، حسین عسگری، علی فتح الله زاده، منصور قمر و نادر وادی خیل

ضمناً، براساس مفاد ماده 6 دستورالعمل بند 9 ماده 33 اساسنامه در صورتیکه نامزد یا نامزدهایی که توسط کمیته رسیدگی، حائز شرایط نشده‌اند و به این موضوع اعتراض داشته باشند، طی روزهای سه شنبه مورخ 9/12/90 و چهارشنبه مورخ 10/12/90 در ساعات اداری (9 الی 16) فرصت دارند مراتب اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه مجمع، مستقر در فدراسیون فوتبال ( طبقه سوم ) شخصاً تحویل و رسید اخذ کنند. رسیدگی به اعتراضات براساس مفاد دستورالعمل فوق توسط کمیته تجدیدنظر صورت خواهد پذیرفت.

بر این اساس اسامی پست ریاست فدراسیون فوتبال: جمشید تقی‌زاده، یونس قربانی و مهدی تاج از گزینه‌های ریاست، ناصر شفق از نایب رئیسی، محمدحسین جعفری از داوطلبان احراز پست عضویت به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه، منوچهر بهمنی و شهرام دبیری‌اسکویی از نامزدهای احراز پست عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان سایر اعضا کنار گذاشته شدند.