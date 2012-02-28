رایزنی های وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس حقوق بشر ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با روستلان گازاک بایف وزیر امور خارجه قرقیزستان در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو ضمن مرور بر روابط دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با اشاره به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به این کشور به خواست مقامات جمهوری اسلامی بر گسترش روابط فی مابین تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مشترکات فرهنگی ایران و قرقیزستان خواستار بهره گیری از این ظرفیت در جهت پیشبرد روابط دو کشور در ابعاد گوناگون شد.

وزیر امور خارجه قرقیزستان نیز در این دیدار خواستار گسترش همکاریهای فی مابین شد.

دیدار با کمیسر حقوق بشر سازمان ملل



علی اکبرصالحی وزیرامورخارجه کشورمان در حاشیه اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر با خانم پی لای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.



وزیر امورخارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به نقش حساس دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در تحولات جهانی و با اشاره به رویدادهای مهمی که در جهان امروز در حال وقوع است ابراز امیدواری کرد که همه سازمانهای بین المللی به ایفای نقش صحیح خود در این تحولات بپردازد .



وی با تاکید بر این که رعایت حقوق بشر بخشی از اعتقادات اسلامی است تصریح کرد که در جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمی حاکم است که تنظیم مقررات و قوانین در نتیجه فرآیندهای مبتنی بر مردمسالاری شکل می گیرد .



خانم پی لای کمیسر عالی حقوق بشر نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کشوری نمی تواند در دنیا مدعی باشد که فاقد مشکلات حقوق بشری است به تلاشهای خود برای برخورد منصفانه و بی طرفانه در موضوعات جهانی تاکید کرد .

وی همچنین ایران را کشوری با تمدن بزرگ و تاریخی دانست که در بسیاری از زمینه ها در منطقه پیشرو است . در این دیدار همچنین موضوعات حقوق بشری در خاورمیانه مورد بحث و رایزنی قرار گرفت .



دیدار با مدیر کل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو



علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر روز دوشنبه در حاشیه نشست نوزدهم شورای حقوق بشر با کاظم اجمال توکایوف مدیرکل دفتر سازمان ملل در ژنو دیدار و گفتگو کرد.



صالحی در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتی در زمینه خلع سلاح اظهار داشت الویت جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس مذاکره برای نابودی کامل سلاح های هسته ای است و از هر گونه برنامه ای که در راستای نابودی این سلاح ها باشد حمایت می کند.



صالحی ضمن تاکید بر اهمیت NTP اعلام داشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو پایبند معاهده خواهان اعمال کامل حقوق خود طبق این معاهده است.

وی با اشاره به همکاری فعال و سازنده کشورمان با آژانس وجود بازرسی های دائمی و عضویت در معاهدات مختلف خلع سلاح اعلام داشت که بر اساس مبانی اعتقادی نیز ما مخالف سلاح هسته ای هستیم و رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا فتوای خود را درباره مخالفت با این سلاح ها اعلام داشته اند.

وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران و این که زیر بار هیچ گونه فشاری نمی رویم اعلام داشت: با هر گونه تبعیض، استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی در قالب NPT مخالفیم و از ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه حمایت می کنیم.



دیدار صالحی با وزیر امورخارجه اروگوئه



وزیرامورخارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو با لوئیس آلماگرو وزیر امورخارجه اروگوئه دیدار و آخرین تحولات روابط دوجانبه را مورد بحث و گفتگو قرار داد .



صالحی در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین ارتقاء گسترش بیش از پیش روابط با کلیه کشورهای این منطقه به ویژه اروگوئه را مهم خواند و با مرور بر روابط فیمابین دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به برگزاری قریب الوقوع کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در اروگوئه اشاره و پیگیری اجرایی شدن تصمیمات متخذه از سوی مقامات دو کشور دانست .



لوئیس آلماگرو وزیر امورخارجه اروگوئه نیز در این دیدار با ارزیابی مثبت روند روابط دو کشور برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی در آینده را با اهمیت ذکر کرد و توسعه هر چه بیشتر روابط را مورد تاکید قرار داد.