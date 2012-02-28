استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ انتخابات یک عمل غیر اخلاقی است

امیرحسین باقرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید توجه داشت که هزینه کردن از مقدسات و اعتقادات دینی و معنوی مردم شاید منافع محدود و کوتاه مدتی هم داشته باشد اما در بلند مدت، لطمه های آن غیرقابل جبران خواهد بود.

وی بیان داشت: هرگونه رفتاری که دین، فطرت انسانی و وجدان عمومی ‌جامعه آن را غیراخلاقی می ‌خواند پرهیز کرد و خصلتهای اخلاقی، جوانمردانه و الهی را جایگزین آن کرد، حتی اگر هزینه آن، شکست در انتخابات و دوری از قدرت باشد.

اعتقادات مردم نباید وسیله ای برای بالا رفتن از پله های قدرت باشد

این مسئول ادامه داد: اخلاق انتخاباتی و سیاسی حکم می ‌کند که نامزدها اجازه دهند، اعتقادات معنوی و مقدسات مردم برای خود آنان بماند و آن را وسیله‌ای برای تحریک احساسات پاک مردم به‌ منظور بالا رفتن از پلکان قدرت نکنند.

وی عنوان کرد: نامزدها باید همواره در کلام خود ادب را مراعات کنند، ادب به معنای رعایت بسیاری از ریزه کاریها و ظرافتهای رفتاری است که شاید در وهله نخست بی اهمیت و غیرضروری باشد ولی بسیاری از مردم به این نکات ریز و ظرایف رفتاری توجه و اهتمام دارند.

گزینش خوب و آگاهانه یک وظیفه است

باقرنژاد ادامه داد: نه تنها شرکت در انتخابات بلکه گزینش خوب و آگاهانه نیز یک وظیفه است، انتخاب‌کنندگان تلاش کنند گزینش درست داشته باشند و این خیلی مهم است.

وی بیان کرد: فضای کشور را باید فضای علاقه‌ مندی و شوق به انتخابات کرد تا مردم بدانند می‌ خواهند کار بزرگی انجام دهند و در این راستا چهره‌های گوناگونی که به عنوان نامزد وارد عرصه انتخاب می ‌شوند باید به این موضوع توجه کنند.

فرماندار شهرری افزود: قطعاً همه مردم در این آزمون عمومی ملت ایران شرکت می کنند و نشان می دهند که ملت ایران زنده است و به سرنوشت کشورش علاقه دارد.