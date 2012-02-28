آرامش شکننده در جنوب شرق لیبی/100 کشته در درگیریهای قبیله ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، سازمان ملل متحد از کشته شدن بیش از یکصد نفر در درگیریهای خونین قبیله ای در جنوب شرقی لیبی خبر داد.



در بیانیه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد آمده است در درگیریهایی که از دو هفته پیش میان قبایل در جنوب شرقی لیبی رخ داد، بیش از یکصد نفر کشته و هزاران نفر آواره شدند.



این بیانیه می افزاید : این منطقه با وجود دستیابی قبایل به آتش بس، همچنان شاهد تنش است.



در بیانیه مشترک این نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد پس از ارزیابی میدانی اوضاع آمده است : بیش از یکصد نفر در این درگیریها کشته و نیمی از ساکنان شهر کفره مجبور به ترک آن شدند.



درگیریها میان قبایل التبو و الزوی از 12 فوریه در جنوب شرق لیبی آغاز شد که در نهایت با ورود واحدهایی از نظامیان لیبی به شهر کفره، دو طرف به آتش بس دست یافتند.



سازمان ملل متحد اعلام کرده است با وجود توقف درگیریهای خشونت آمیز، اوضاع در شهر کفره همچنان متشنج است.



شهر کفره با 40 هزار نفر جمعیت در جنوب شرقی لیبی در مرزها با چاد، سودان و مصر قرار دارد که نقطه راهبردی برای عبور قاچاقچیان در صحرا به شمار می رود.