درگیری پلیس با تسخیرکنندگان کالیفرنیا/ معترضین افسران را زخمی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دستکم دو نیروی پلیس در درگیری روز گذشته با معترضین به نظام سرمایه داری در کالیفرنیا زخمی شدند.

تجمع روز گذشته معترضین در مرکز کالیفرنیا در حالی آغاز شد که نیروهای پلیس کالیفرنیا و ساکرامنتو تحرکات جنبش تسخیر را زیرنظر داشتند.

درگیری زمانی رخ داد که گروهی به نام "پروژه آفریقای جنوبی" قصد برگزاری تظاهراتی کوچک را در مرکز کالیفرنیا داشت. محافظت پلیس از این گروه 35 نفره موجب خشم معترضین به نظام سرمایه داری شده و آنها اقدام به پرتاب بطری و قوطی های خالی به طرف پلیس کردند که این اقدام با واکنش آنها مواجه شد.

در نتیجه این زد و خورد دو پلیس زخمی شدند که برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.علاوه بر آن نیروهای پلیس اقدام به بازداشت معترضین کردند که بر اساس اعلام نیروهای امنیتی دستکم سه نفر در این رابطه بازداشت شدند.

زد و خوردها زمانی شکل جدی به خود گرفت که نیروهای بیشتری برای کنترل معترضین به نظام سرمایه داری وارد عمل شدند. تعداد زیادی از این معترضین اعلام کردند که از سان فرانسیسکو به کالیفرنیا آمده اند تا اعتراض خود را به نظام سرمایه داری و فعالیت های پروژه آفریقای جنوبی اعلام کنند.

درپی بروز درگیری در مرکز کالیفرنیا، عبور و مرور برای ساعاتی در مرکزآن متوقف شد. پیش از آغاز درگیری، اقدام پلیس کالیفرنیا در بازداشت یک دختر 17 ساله به دلیل خودداری وی از جمع کردن چادر، موجب خشم معترضین به نظام سرمایه داری شده بود.

جنبش تسخیر از 17 سپتامبر سال گذشته هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تسخیر" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا و حتی اروپا نیز رسیده است.