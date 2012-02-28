تبریک ایران بمناسبت برگزاری موفق همه پرسی قانون اساسی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان مشارکت گسترده مردم در این گام اساسی را برخاسته از عزم ملت و دولت این کشور جهت تحقق روند اصلاحات در تمسک به وحدت ملی و یکپارچگی و بازگشت ثبات و امنیت توصیف کرد.



وی افزود: علی رغم تلاش گسترده دشمنان وحدت و یکپارچگی سوریه در آستانه برگزاری این همه پرسی، حضور مردم در پای صندوقها پیام آشکاری به طرف هایی که مترصدند با آتش افروزی و ایجاد اختلاف و ناامنی از هر گونه راه حل سیاسی و مسالمت امیز جلوگیری کنند، ارسال نمود.



امیر عبداللهیان با تاکید بر اطمینان از اراده رئیس جمهور بشار اسد برای تحقق مطالبات مردمی بار دیگر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران به منظور مساعدت و کمک به دولت و ملت دوست و برادر سوریه در راستای رفاه مردم و حفظ ثبات و امنیت این کشور مهم در محور مقاومت تاکید نمود.



معاون وزیر امور خارجه کشورمان افزود: اطمینان داریم رئیس جمهور بشار اسد و مردم فهیم سوریه در مسیر اصلاحات و مقابله با مداخله طرفهای خارجی گامهای مستحکم خود را بیش از پیش تداوم خواهند بخشید.

