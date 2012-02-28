ایران :

از تمهیدات دولت برای خرید پایان سال؛ خرید عید در 400 نمایشگاه

در تظاهراتی علیه نشست دوحه صورت گرفت؛ اعتراض زنان غزه به سکوت رهبران عرب

در مراسم معارفه فرهاد دانشجو؛ وزیر علوم: به دنبال تجزیه دانشگاه آزاد نیستیم

تفاهم:

مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی یاران اعلام کرد: واگذاری 300 شهرک صنعتی به بخش خصوصی

شاخص بورس تهران افزایش یافت

راه اندازی 3 نیروگاه جدید برق



تهران امروز:

فرهاد دانشجو در اولین روز کاری سه معاون جدید منصوب کرد: تغییر مدیران دانشگاه آزاد، بیانیه اعتراضی هیات موسس

کنترل تورم و گرانی در گرو سیاست‌گذاری ریشه‌ای در اقتصاد کشور؛ بمب ارزی دولت، بازار را مهار می کند؟

جدایی نادر از سیمین؛ شهروندان خوش حساب

جام جم :

هیجان انتخابات اوج می گیرد

پوتین: همه تحریم‌ها علیه ایران باید لغو شود

شادی؛ هدیه سال 91 تلویزیون به مردم



جوان:

رئیس مجلس خبرگان: انتخاب نماینده اصلح وظیفه‌ای بر گردن ملت است

ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد رسماً آغاز شد؛ لحظه جدایی جاسبی از صندلی 30 ساله

فرهادی اسکار را به مردم سرزمینش تقدیم کرد؛ "جدایی نادر از سیمین" خیال اسرائیلی‌ها را باطل کرد



حمایت:

بحران اقتصادی غرب در پی تحریم نفتی ایران تشدید می‌شود؛ افزایش بهای نفت دردسر جدید اروپای بحران زده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: ‌ارتقاء توان ملی با مشارکت در انتخابات

افزایش حمل و نقل مردم در شب عید؛ ترافیک نوروزی خیابان‌ها را قفل کرد



خراسان:

پیش از نشست وزرای خارج اتحادیه اروپا در بروکسل؛ وزیر خارجه سوئد: مذاکرات هسته‌ای با ایران به زودی آغاز می‌شود

اولین اسکار برای سینمای ایران

مناظره‌های داغ انتخاباتی به شهرستان‌ها رسید



دنیای اقتصاد:

بازار معاملات نقدی و آتی فروریخت: کاهش شتابان قیمت سکه و ارز

دانشگاه آزاد تحول دانشجو شد

نخستین اسکار برای سینمای ایران



شرق:

تالار افتخارت سینمای کشور تکمیل شد؛ برای ایرانم

جوانفکر: رئیس جمهور می تواند بر عملکرد شورای نگهبان نظارت کند

دانشگاه آزاد میزبان بود؛ مناظره زیباکلام و رسایی



فرهیختگان:

آغاز به کار دکتر فرهاد دانشجو در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛ در جهت اصول انقلاب و ولایت فقیه حرکت خواهیم کرد

استفتاء انتخاباتی از مقام معظم رهبری؛ استفاده از بیت‌المال برای تبلیغات انتخاباتی و غیرانتخاباتی حرام است

اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان هشتاد و چهارم تقدیم می‌شود به بهترین داستان "جدایی"؛ فرهادی: با افتخار این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می‌کنم



قدس:

نبرد انتخاباتی پشت تریبون‌های داغ

با حمایت اکثریت مردم؛ پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه تصویب شد

جاسبی: مقاومت ما برای واگذاری مدیریت دانشگاه شایعه بود



کیهان:

نگرانی تحلیلگران از بحران بی‌سابقه در اروپا و آمریکا؛ سی‌ان‌ان: سرنوشت اوباما را ایران مشخص می‌کند

افزایش ظرفیت تولید برق کشور با بهره برداری از 3 نیروگاه جدید

مردم سوریه با رای مثبت به قانون اساسی جدید توطئه غرب را ناکام گذاشتند



گسترش:

فاز دوم سامانه ارزی بانک مرکزی کلید می‌خورد؛ گردش ارز و کالا زیر ذره‌بین دولت

پرچم سینمای ایران بر فراز آمریکا؛ اسکار بهترین فیلم خارجی برای "جدایی نادر از سیمین"

تحول بزرگ صنعتی در حضور بخش خصوصی



ملت ما:

دستگاه‌های نظارتی و اجرایی چه میزان در تحقق مطالبات رهبری موفق بودند؟؛ کارنامه دولت و مجلس در سال جهاد اقتصادی

فیلم فرهادی فاتح اسکار

جاسبی مشاور رئیس دانشگاه آزاد شد؛ دانشجو، جایگزین جاسبی شد



وطن امروز:

بذرپاش: رئیس دانشگاه آزاد عوض شد اما ماموریت مهدی هاشمی تمام نمی‌شود

رای 90 درصدی به قانون اساسی جدید؛ حضور مردم در همه پرسی چشمگیر بود؛ اعتراف غربی‌ها به حضور سوری‌ها

حجت‌الاسلام پناهیان: جبهه متحد از بصیرتی مثال زدنی برخوردار است



همشهری:

تکمیل کلکسیون‌ جوایز فرهادی؛ جایزه اسکار به نماینده سینمای ایران رسید

اختلاف نظر 1+5 برای پاسخ به نامه ایران

برپایی نمایشگاه‌های فروش بهاره از فردا

