"رونالدینیو" می خواهد در تیم المپیک برزیل بازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدینیوی 31 ساله علاقه خود را برای بازی در تیم امید برزیل پنهان نمی کند. این بازیکن در بازی های المپیک پکن با تیم برزیل به مدال برنز دست پیدا کرد.

رونالدینیو گفت: این یک رقابت بزرگ است و من انگیزه دارم که در این مسابقات حضور پیدا کنم. من نهایت تلاش خود را انجام می دهم تا یک بار دیگر برای تیم المپیک برزیل بازی کنم.

"مانو منه‌زس" هم نشان داده که نگاه ویژه ای به تیم المپیک برزیل دارد آنجا که برای دیدار با بوسنی و هرزگوین که چهارشنبه در سنت گالن سوییس برگزار می شود، 8 بازیکن زیر 23 سال را به تیم برزیل دعوت کرده است.