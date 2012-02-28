  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۳

"رونالدینیو" می خواهد در تیم المپیک برزیل بازی کند

"رونالدینیو" می خواهد در تیم المپیک برزیل بازی کند

"رونالدینیو" امیدوار است عملکردش در دیدار دوستانه با بوسنی و هرزگوین باعث شود تا از سوی مسئولان فوتبال برزیل به تیم المپیک دعوت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدینیوی 31 ساله علاقه خود را برای بازی در تیم امید برزیل پنهان نمی کند. این بازیکن در بازی های المپیک پکن با تیم برزیل به مدال برنز دست پیدا کرد.

رونالدینیو گفت: این یک رقابت بزرگ است و من انگیزه دارم که در این مسابقات حضور پیدا کنم. من نهایت تلاش خود را انجام می دهم تا یک بار دیگر برای تیم المپیک برزیل بازی کنم.

"مانو منه‌زس" هم نشان داده که نگاه ویژه ای به تیم المپیک برزیل دارد آنجا که برای دیدار با بوسنی و هرزگوین که چهارشنبه در سنت گالن سوییس برگزار می شود، 8 بازیکن زیر 23 سال را به تیم برزیل دعوت کرده است.

کد مطلب 1545758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها