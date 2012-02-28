به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان اردبیلی در رشته‌های مختلف هنری صاحب عناوین برتر شده و برای استان اردبیل افتخار کسب کردند.

در رشته کاریکاتور سهراب خیری موفق به کسب رتبه دوم و در رشته اکسیس و معماری را در جشنواره شمس‌العماره به دست آوردند.

در این جشنواره همچنین کتاب "پشت میدان نبرد"مجموعه خاطرات رحمان پرزحمت اسیر آزاد شده اردبیلی تجلیل شد که از انتشارات سوره مهر است.

پرزحمت جانباز 50 درصد جنگ تحمیلی در 15 سالگی در جریان عملیات خیبر اسیر شده و بیش از هفت سال در اسارت به سر برده است.

در این مراسم که جمعی از هنرمندان نامی کشور حضور داشتند از هنرمندان اردبیل با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

همچنین در شهرستان اردبیل با شرکت مربیان و اعضای مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 21 رمان نقد شد.

تقویت و آموزش قدرت نفوذ کتاب بین اعضا و مربیان کانون استان و روی آوردن اعضا به خواندن توأم با تفکر انتقادی کتب از اهداف اجرای این برنامه اعلام شده است.

در این برنامه رمانهایی از جمله" حتی یک دقیقه کافی است"، " دختری با روبان سفید"، " فقط بابا می تواند مرا از خواب بیدار کند"، " جزیره بی تربیت ها" و رمان "باغ کیانوش" مورد نقد قرار گرفت.