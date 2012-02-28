275 رایانه در شعب اخذ رای مشگین شهر استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتحآقا محمداوغلو قبل از ظهر سه شنبه در جلسه توجیهی بازرسان و سربازرسان انتخاباتی در مشگینشهر اظهار داشت: مقدمات برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور فراهم شده و مردم این منطقه بیصبرانه منتظر 12اسفند هستند تا آرای مبتنی بر آگاهی و بصیرت خود را بر صندوقها بریزند.
وی شعار قانونگرایی و احترام به رای مردم را دو رکن برگزاری سالم و کمحاشیه انتخابات دانست و افزود: انتخابات ضامن استحکام امنیت نظام اسلامی است و توطئه استکبار را با تمام جوانب و مسائل حاشیهای آن خنثی میکند.
رئیس حوزه انتخابیه شهرستان مشگینشهر عنوان کرد: هرچه انتخابات پرشورتر برگزار شود، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم مخالفان و دشمنان دیده شده و آنها در حرکت به سمت برنامهریزیهای موهوم و خیالی خود دچار سرخوردگی میشوند.
محمداوغلو اضافه کرد: در 33 سال گذشته مردم ما در 32 انتخابات سیلآسا در صحنه حاضر شده و با رای خود پایههای نظام و ارکان آن را مستحکمتر کردهاند.
وی تلاش بنگاههای تبلیغاتی غرب را برای به انحراف کشیدن اهداف جمهوری اسلامی ایران بی نتیجه دانست و تصریح کرد: در حالی که دشمن به سیاهنماییهای عجیب و غریبی روی آورده است حماسه 12 اسفند و خروش مردم پتک کوبندهای را بر سر آنها فرود آورده و زهر یاس و ناامیدی را در کام آنها میریزد.
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