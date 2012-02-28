ریشه مشکلات مجلس معاملات سیاسی است/ نمایندگان وامدار ثروتمندان نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی دوشنبه شب در همایش جبهه پایداری استان هرمزگان با اشاره به وضعیت بحرانی جهان غرب، بیان داشت: بحران جهان غرب از سال 2001 و پس از حضور نظامی آمریکا در افغانستان آغاز شد و پس از آن با کشته شدن بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر از مردم عراق طی سالهای حضور نظامی آمریکا در این کشور ادعای آزاد اندیشی و احترام به حقوق بشر مستکبران غرب فروریخت.

وی ادامه داد: آبروی اقتصادی تنها آبرویی باقی مانده برای غربیها بود که پس از ایجاد بحران اقتصادی دیگر هیچ آبرویی برای جهان غرب در دنیا باقی نمانده است.

سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به تهاجمات دولتهای غربی به ایران، اظهار داشت: بی آبرویی دلیل اصلی تهاجمات غرب به دیگر کشورهاست و در این میان جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر به الگویی الهام بخش برای سایر کشورها تبدیل شده در کانون تهاجمات مختلف مستکبران غرب قرار گرفته است.

لنکرانی به تلاش غربیها برای لطمه زدن به انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: غربیها در حال حاضر تلاش می کنند تا در ابتدا استقبال مردم ایران در انتخابات مجلس را کاهش دهند و پس از اعلام نتایج نیز فضای کشور را نا امن و پر از کدورت میان نامزدها جلوه دهند و ما باید با حضور پرشور خود در انتخابات و همچنین جلوگیری از کدورتها دشمن را از رسیدن به اهداف خود نا امید کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تلف شدن بخش عمده وقت مجلس برای دعواهای سیاسی، تصریح کرد: طی هشت دوره گذشته بخش زیادی از وقت مجلس برای درگیریهای سیاسی تلف شده و در مجلس نهم باید این مشکلات مرتفع شود چون مشکلات کشور با چنین شکلی از بین نخواهد رفت.

سخنگوی جبهه پایداری برخی تصمیمات مجلس هشتم را در شان مجلس ندانست و عنوان کرد: در مجلس هشتم اتفاقاتی همچون تصویب و لغو تعرفه صادرات، تصویب و لغو وقف 250 هزار میلیارد تومان از اموال کشور در دانشگاه آزاد اسلامی که موجب خصوصی کردن این اموال می شد اتفاق افتاد و همچنین تصویب و باز هم لغو مصوبه حقوق مادام العمر مدیران به وقوع پیوست که تمامی این مصوبات نادرست با وجود لغو شدن بسیاری از وقت مجلس را که می شد برای کارهای بهتری صرف کرد به خود اختصاص دادند.

لنکرانی اضافه کرد: نمایندگان مجلس نباید وام دار کانونهای قدرت و ثروت باشند و باید به جای تلف کردن وقت خود برای مسائلی بیهوده به فکر اهداف انقلاب اسلامی باشند.

وی ریشه اصلی مشکلات مجلس را معاملات سیاسی دانست و افزود: اگر مجلسی براساس معاملات سیاسی شکل بگیرد دچار مشکلات مجلس هشتم خواهد شد اما جبهه پایداری انقلاب اسلامی براساس گفتمان تشکیل شده و وظیفه این جبهه هم عملیاتی و اجرایی کردن گفتمانی است که براساس آن تشکیل شده است.

سخنگوی جبهه پایداری در ادامه به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تمام توجه دستگاههای اقتصادی کشور روی رشد اقتصادی متمرکز شده در حالیکه در اقتصاد اسلامی اصل بر عدالت است و متاسفانه توجه بیش از حد به رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت موجب افزایش فاصله طبقاتی و رشد قارچ گونه بانکها شده در حالیکه یکی از اهداف جبهه پایداری اجرایی کردن اقتصاد اسلامی است.

لنکرانی آینده کشور را در گرو انتخابات مجلس عنوان کرد و بیان داشت: مجلس نهم باید بتواند تمامی نیازهای کشور را پاسخ دهد و کشور را در جهان نا آرام فعلی راهبری کند و بتواند نقاط ضعف گذشته را از بین ببرد.

وی گفت: مجلس نهم باید مجلسی متفاوت نسبت به گذشته باشد و نمایندگان مجلس باید تمامی وقت خود را صرف پاسخگویی به نیازهای انقلاب کنند.

سخنگوی جبهه پایداری تاکید کرد: نمایندگی مجلس کاری تمام وقت است و نمایندگان مجلس نباید عضو 10 هیئت مدیره باشند و یا اینکه در زمان نمایندگی خود به فعالیتهای اقتصادی بپردازند.