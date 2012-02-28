به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مراسم نکوداشت از مجموعه برنامههای نکوداشت بنیاد ادبیات داستانی برای اهالی قلم شب گذشته در محل پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی وی برگزار شد.
این مراسم با حواشی جالبی نیز همراه بود که برخی از آنها به شرح زیر است:
بهمن دری به عنوان میهمان این نشست پیش از آغاز زمان رسمی این مراسم در نشست حاضر شده بود.
اجرای این برنامه بر عهده فرزاد جمشیدی مجری برنامههای مذهبی رسانه ملی بود که توانایی وی در بیان جملات و نیز از حفظ خواندن بخشهایی از کتاب جشننامه محمود حکیمی و نیز برخی آثار وی با تحسین و تعجب حضار و حتی محمود حکیمی نیز روبهرو شد و وی در سخنرانی خود نیز به آن اشاره کرد.
جمشیدی در طول اجرای خود در چندین نوبت به اجرای وظایف اهالی رسانه به نوعی اعتراض کرد و فعالیت عکاسان در پایین سن و یا تبادل نظر خبرنگاران برای تهیه گزارش از برنامه را مانع اجرای مناسب برنامه از سوی خود اعلام کرد.
پخش مستند «در جستجوی حقیقت» در این مراسم نیز با استقبال قابل توجه حاضران روبهرو شد. حکیمی در بخشی از این مستند به نقل خاطراتی از شهیدان رجایی و بهشتی پرداخت که در آن به نقل از این دو شهید عنوان شده بود که آثار وی در شهرهای مختلف کشور و حتی روستاهای جنوب کرمان توسط آنها توزیع شده بود.
وی همچنین در این مستند از فروش کتاب طاغوت خود در شمارگان 185 هزار نسخه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: نام این کتاب را از سخنرانیهای آیتالله طالقانی در مسجد هدایت انتخاب کرده بودم.
وی همچنین در این فیلم عنوان کرد: پس از خواندن آثار محققی به نام سیدمحمد تیجانی السماوی تصمیم گرفته است که بیشتر حجم فعالیتهای خود را روی فعالیتهای اهل بیت (ع) متمرکز کنم و هنوز هم معتقدم که اهل بیت (ع) مظلومترین افراد عالم هستند.
انتشار کتاب جشننامه محمود حکیمی که به کوشش مهدی کاموس تدوین شده است نیز از دیگر برنامههای این مراسم بود. در این کتاب که به قیمت 12 هزار تومان از سوی نشر عصر داستان منتشر شده است، مقالاتی از حجتالاسلام رسول جعفریان، محسن هجری، سیدعلی کاشفی خوانساری، سیدعلیمحمد رفیعی، منوچهر اکبرلو، عبدالمجید نجفی، احمد عربلو، حسن احمدی، حمید گروگان، محسن پرویز، محمد ناصری و... به چشم میخورد.
اهدای لوح تقدیر از سوی حوزه هنری، و بنیاد ادبیات داستان و نیز یک جلد قرآن کریم از سوی ماهنامه مکتب اسلام به حکیمی نیز از دیگر برنامههای این مراسم بود که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام رسید.
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