هشدار مسئولان نسبت به شور شدن آبهای شیرین هرمزگان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان هرمزگان، ابوالقاسم حسین پور در نشست خبری با ارائه گزارشی از وضعیت مدیریت حوزه های آبخیز توضیح داد: متاسفانه با عدم مدیریت حوزه های آبخیز مواجه هستیم و هماهنگی بین بخشی نه تنها در استان هرمزگان بلکه در بیشتر مناطق کشور مشکل ساز است و این واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد.

وی ادامه داد: بیش از 32 سد کشور کانالهای آبرسانی ندارند و در این راستا وزارت نیرو برنامه تامین آب را تدوین کرده اما اراضی زیر کشت نرفته است. این مقام مسئول در اداره منابع طبیعی استان هرمزگان اضافه کرد: از مجموع 73 دشت استان 31 دشت با افت سطح آب مواجه هستند.



حسین پور با اشاره به بودجه کم آبخیزداری در کشور خاطر نشان کرد: فاصله زیادی بین برداشت آب از سفره های زیرزمینی و مدیریت آن وجود دارد. لازم به ذکر است که افت آب در دشت های مهم استان یک متر گزارش شده است اما در این راستا باید آمار دقیق تر از سایر دستگاهها جویا شویم.



این مقام مسئول تصریح کرد: باید برنامه های آبخیزداری با جدیت و اعتبارات بیشتری دنبال شود. به گفته حسن پور در سال جاری بخش آبخیزداری استان هرمزگان 31 پروژه مصوب داشته که 6 پروژه مطالعاتی و مابقی اجرایی بوده است و 73 میلیارد ریال اعتبارات در این راستا اختصاص داده شده است.



معاون آبخیزداری استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: بخشی از اقدامات در حال پایان است و 8 پروژه آبخیزداری در هفته منابع طبیعی به ارزش 24 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد. این پروژه ها در شهرستان های بندرعباس، حاجی آباد، میناب و جاسک قرار دارند و به واسطه این پروژه ها 20 میلیون متر مکعب از بارش های جوی در طول سال استحصال و به بهره برداری می رسد.



حسین پور ضمن یادآوری ماده 27 قانون افزایش بهره وری اعلام کرد: مکلف هستیم 7.5 درصد از بارش های جوی را از طریق عملیات آبخیزداری لحاظ کنیم. وی همچنین تبخیر آب را در استان هرمزگان بالا اعلام کرد و گفت: یکی از روشهای نو ایجاد سدهای زیرزمینی است؛ به همین دلیل به دنبال آن هستیم تا سومین سد زیرزمینی را در استان ایجاد کنیم.



هزینه ایجاد یک سد زیر زمینی 250 میلیون تومان است



حسین پور افزود: در محلهایی که آب شور و شیرین تداخل پیدا می کند، باید از سدهای حفاظتی استفاده کنیم تا آبهای شیرین با آبهای شور مخلوط نشوند.



این مقام مسئول در استان هرمزگان هزینه ایجاد یک سد زیرزمینی را 250 میلیون تومان اعلام کرد و با اشاره به وجود 73گنبد نمکی، گفت: درنیمی از استان آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی شور شده اند و این امر باعث شده تا اراضی پایین دست نیز شور شود.



وی با بیان اینکه پیگیری هایی در این زمینه انجام داده ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده است، توضیح داد: اعتقاد داریم در بخش آبخیزداری پتانسیل بالایی برای جلوگیری از شور شدن اراضی وجود دارد. در حالیکه استان از نظر منابع آبی بی قابلیت نیست اداره آب منطقه ای استان را در مقیاس بزرگی رها کرده و مدعی است که در این رابطه پتانسیلی وجود ندارد.



حسین پور کل بارش و آورد سالیانه استان هرمزگان را 20 میلیارد متر مکعب اعلام کرد که 13 میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شود از 7 میلیارد باقی مانده 4 میلیارد متر مکعب نیز به دلیل وجود گنبدهای نمکی شور می شود. در واقع گنبدهای نمکی آبهای عبوری را نیز شور می کند.



بلاتکلیفی آبهای سطحی در حوزه رودخانه های شور



وی با بیان اینکه استان هرمزگان قطب گنبدهای نمکی کشور است، متذکر شد: طرحی برای این امر پیشنهاد داده ایم و به دنبال تصویب آن توسط دولت هستیم. طرح آبخیزداری و بهره برداری از روان آبهای سطحی در حوزه آبخیز رودخانه های شور استان هرمزگان ردیف اعتباری ندارد.



معاون آبخیزداری استان هرمزگان تصریح کرد: مطالعاتی در این رابطه انجام شده و مستندات نشان می دهد که اعتبارات کلانی در طی دو برنامه نیاز است. به عبارتی، اگر اعتبار ساخت یک سد را به این طرح اختصاص دهند می توانیم از شوری روان آبهای سطحی نیز جلوگیری کنیم.