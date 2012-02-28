اصالت و قدرت ملت با برگزاری انتخابات سالم محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح سه شنبه در همایش حضو حداکثری اصحاب فرهنگ و هنر آمل در انتخابات اظهار داشت: عوامل مختلفی در افزایش ثبات و اقتدار کشورها ایفای نقش می کنند که یکی از مهمترین آنها حضور فعال و موثر مردم در انتخابات است.



وی افزود: نقش مردم می تواند به شکل های مختلفی چون حضور در راهپیمایی ها و شرکت در انتخابات تبلور یابد.



محمدی ادامه داد: قدرت و صلابت انقلاب اسلامی، مرهون خون شهدا، شرکت یکپارچه و آگاهانه مردم ایران در مبارزات و تلاش آنها برای سرنگونی رژیم شاه و برقراری نظام جمهوری اسلامی است.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل ادامه داد: ملت بزرگ ایران دریافت که با حضور فعال و موثر در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی می تواند نقش برجسته ای را در تحکیم قدرت و اقتدار کشور ایفا کند و بی شک، انتخابات یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین راهها برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت است.



محمدی، فراهم کردن فضای حداکثری برای حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با این هدف در شهرستان برنامه ریزی کرد.



وی یادآور شد: اهمیت انتخابات امسال با سالهای گذشته فرق می کند و بسیار مهم است زیرا همه تلاش دشمنان این است که تفکر تقلب را برنامه ریزی کنند که مسئولان باید هوشیار باشند تا همه ابزار لازم برای برگزاری انتخابات آماده و مهیا شود.