به گزارش خبرگزاری مهر، روبن 28 ساله آماده است تا تیم ملی هلند را در دیدار دوستانه چهارشنبه شب مقابل انگلیس همراهی کند با وجود اینکه سلامتی خود را به طور کامل بازنیافته است.

بر پایه گزارش ساکرنت، روبن در دیدار با شالکه که با پیروزی 2 بر صفر بایرن به پایان رسید، 90 دقیقه در میدان بود. بازیکن پیشین رئال مادرید و چلسی ابراز امیدواری کرده که به وضعیت ایده آل خود بازگردد.

روبن گفت: هر روز احساس درد دارم و باید بگویم این بدترین آسیب دیدگی زندگی ام بوده است. با کمک آدرنالین بازی می کنم با این حال باید بگویم هنوز 100 درصد آماده نشده ام.