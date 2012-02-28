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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

آرین روبن:

بدترین مصدومیت زندگی‌ام را پشت سرگذاشتم/ هر روز احساس درد می‌کنم

بدترین مصدومیت زندگی‌ام را پشت سرگذاشتم/ هر روز احساس درد می‌کنم

بازیکن تیم ملی فوتبال هلند و باشگاه بایرن مونیخ پس از عمل جراحی که در ماه اکتبر بر روی پای خود انجام داده هنوز سلامتی اش را به طور کامل بازنیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبن 28 ساله آماده است تا تیم ملی هلند را در دیدار دوستانه چهارشنبه شب مقابل انگلیس همراهی کند با وجود اینکه سلامتی خود را به طور کامل بازنیافته است.

بر پایه گزارش ساکرنت، روبن در دیدار با شالکه که با پیروزی 2 بر صفر بایرن به پایان رسید، 90 دقیقه در میدان بود. بازیکن پیشین رئال مادرید و چلسی ابراز امیدواری کرده که به وضعیت ایده آل خود بازگردد.

روبن گفت: هر روز احساس درد دارم و باید بگویم این بدترین آسیب دیدگی زندگی ام بوده است. با کمک آدرنالین بازی می کنم با این حال باید بگویم هنوز 100 درصد آماده نشده ام.

کد مطلب 1545771

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