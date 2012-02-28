5 هزار عدد انواع مواد محترقه در آمل کشف شد

سرهنگ علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با گزارشهای مردمی مبنی بر خرید و فروش مواد محترقه آتش زا از سوی فردی، موضوع به طور ویژه در دستور کار اکیپهای عملیاتی این شهرستان قرار گرفت.



وی افزود: اکیپهای عملیاتی این شهرستان با تحقیقات نامحسوس پلیسی از صحت گزارش اطمینان حاصل کرده و با هماهنگی مقام قضایی ضمن رعایت تمام موازین شرعی و قانونی، عوامل تهیه وتوزیع مواد محترقه را شناسایی و دستگیر کردند.



جانشین فرمانده انتظامی آمل ادامه داد: دراین خصوص هفت نفر از عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد محترقه در آمل که قصد توزیع گسترده در سطح شهرستان را داشت با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.



خسروی ادامه داد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.



وی از تمامی والدین این شهرستان خواست از آنجاییکه بیشترین آسیب مواد آتش زا متوجه جوانان و نوجوانان است، در صورت مشاهده فعالیت توزیع کنندگان مواد محترقه، مراتب را برای برخورد با این افراد ناهنجار به پلیس اطلاع دهند.



جانشین فرمانده انتظامی آمل به افرادی که برای سودجویی قصد برهم زدن نظم و آسایش مردم به بهانه برپایی جشن های چهارشنبه سوری را دارند، هشدار داد، پلیس با هوشیاری و تدابیری امنیتی خود اجازه این بی نظمی ها را به آنان نخواهد داد.