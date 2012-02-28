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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

هیچ پولی در کمیته نیست/

رایزنی مسئولان کمیته ملی المپیک برای دریافت آخرین مرحله بودجه سال 90

رایزنی مسئولان کمیته ملی المپیک برای دریافت آخرین مرحله بودجه سال 90

مسئولان کمیته ملی المپیک در تلاش هستند تا با دریافت آخرین بخش از بودجه سال جاری خود، وضعیت مالی این کمیته را از حالت صفر خارج کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع 24 میلیارد و 90 میلیون تومانی که سهم امسال کمیته ملی المپیک از ردیف بودجه اصلی دولت بود، تاکنون 84 درصد در اختیار این کمیته قرار گرفته شده است. همچنین این کمیته تاکنون 60 درصد از بودجه مصوب 10 میلیارد تومانی ردیف متفرقه خود را نیز دریافت کرده است.

از مجموعه بودجه‌های اختصاص داده شده به کمیته ملی المپیک از ردیف اصلی و ردیف متفرقه، بخش زیادی در اختیار فدراسیون‌ها و به خصوص فدراسیون‌های المپیکی شده است و بخش دیگری هم برای امور پشتیبانی این کمیته هزینه شده است طوریکه گفته می‌شود درحال حاضر موجودی کمیته ملی المپیک صفر است.

به همین دلیل مسئولان کمیته ملی المپیک در تلاش هستند تا بتوانند آخرین بخش بودجه سال 90 خود را هرچه زودتر دریافت کنند و به همین منظور طی روزهای اخیر رایزنی‌های زیادی با خزانه‌داری کل کشور انجام شده است تا این بودجه هرچه زودتر دراختیار کمیته ملی المپیک قرار بگیرد.  

کمیته ملی المپیک درنظر دارد از بودجه جدید دریافتی برای کمک به فدراسیون‏ها استفاده کند تا به خصوص در ایام نوروز برای اجرای برنامه‏های آماده سازی ورزشکاران‌شان دچار مشکل نشوند در عین حال بخشی از این بودجه برای امور پشتیبانی این کمیته کنار گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 1545775

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