شش باب نمازخانه و سرویس بهداشتی تا نوروز به بهره برداری می رسد

حیدر صادقی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش باب نمازخانه و سرویس بهداشتی در این استان تا نوروز سال 91 به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این تعداد نمازخانه و سرویس بهداشتی با اعتباری بالغ بر دوهزار و 700 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: 12 باب نمازخانه و سرویس بهداشتی در این استان در شهرستانهای شهرکرد، کوهرنگ، لردگان، اردل و کیار در حال احداث است.

حیدر صادقی بیان داشت: شش باب نمازخانه و سرویس بهداشتی در شهرستانهای کیار، بروجن، لردگان و کوهرنگ آماده و به بهره برداری می رسند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: پنج باب سرویس بهداشتی و نمازخانه در مسیرهای بین راهی استان احداث خواهد شد.

صادقی بیان داشت: سرویس بهداشتی با هدف عرضه خدمات به مسافران و گردشگران درسطح استان احداث و راه اندازی شده است.

وی یاد آور شد: بیشترین سرویسهای بهداشتی و نمازخانه ها در شهرستان شهرکرد احداث شده است.

نمازخانه ها و سرویس بهداشتی موجود در مسیرهای بین راهی و کانونهای گردشگری این استان 21 باب است.