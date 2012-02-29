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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

در چهارمحال بختیاری/

شش باب نمازخانه و سرویس بهداشتی تا نوروز به بهره برداری می رسد

شش باب نمازخانه و سرویس بهداشتی تا نوروز به بهره برداری می رسد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری گفت: شش باب نمازخانه و سرویس بهداشتی تا نوروز 91 در این استان به بهره برداری می رسد.

حیدر صادقی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش باب نمازخانه و سرویس بهداشتی در این استان تا نوروز سال 91  به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این تعداد نمازخانه و سرویس بهداشتی با اعتباری بالغ بر دوهزار و 700 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: 12 باب  نمازخانه و سرویس بهداشتی در این استان در شهرستانهای شهرکرد، کوهرنگ، لردگان، اردل و کیار در حال احداث است.

حیدر صادقی بیان داشت: شش باب نمازخانه و سرویس بهداشتی در شهرستانهای کیار، بروجن، لردگان و کوهرنگ آماده و به بهره برداری می رسند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: پنج باب سرویس بهداشتی و نمازخانه در مسیرهای بین راهی استان احداث خواهد شد.

صادقی بیان داشت: سرویس بهداشتی با هدف عرضه خدمات به مسافران و گردشگران درسطح استان احداث و راه اندازی شده است.

وی یاد آور شد: بیشترین سرویسهای بهداشتی و نمازخانه ها در شهرستان شهرکرد احداث شده است.

نمازخانه ها و سرویس بهداشتی موجود در مسیرهای بین راهی و کانونهای گردشگری این استان 21 باب است.

کد مطلب 1545776

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