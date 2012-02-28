انتقال آب به دریاچه ارومیه 5 سال طول می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده در حاشیه نشست کارگروه اجرایی کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز به خبرنگاران گفت: انتقال حوزه به حوزه از رودخانه های واقع در استانهای کردستان و آذربایجان شرقی آغاز شده که برای تحقق آن اعتباری معادل 250 میلیارد تومان هزینه می شود.

به گفته وی، اعتبار انتقال حوزه به حوزه آب به دریاچه ارومیه 25 میلیارد تومان بود که با توجه ویژه دولت، این میزان با افزایشی 10 برابری به 250 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان محیط زیست افزود: دولت توجه خاصی به نجات دریاچه ارومیه دارد و از این رهگذر تا کنون برای اصلاح روشهای آبیاری و تجهیز مزارع پیرامون آن به روشهای نوین آبیاری، بیش از 270 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.

محمدی زاده، افزایش بارندگی طی سال جاری نسبت به سال گذشته را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد، افزایش نزولات آسمانی به همراه تداوم جدی سیاست بارورسازی ابرها به نجات سریع دریاچه ارومیه کمک کند.