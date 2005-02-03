شهرستاني خواستار واگذاري پست رياست جمهوري به اهل تسنن عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شهرستاني خواستار اعطاي پست رياست جمهوري به اهل تسنن شد.



حسين شهرستاني نامزد مطرح ليست ائتلاف عراق يكپارچه در انتخابات اخير عراق بر ضرورت واگذاري پست رياست جمهوري به اهل سنت به عنوان يك ابتكار حسن نيت و براي مشاركت اقلتي درعمليات سياسي تاكيد كرد.



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شهرستاني تصريح كرد اگر اعراب سني احساس مي كنند پست رياست جمهوري بسيار مهم است بايد آنها رابه عنوان شركاي مساوي در دولت به رسميت شناخت و به آنها اجازه داد نامزدهايي را كه براي اين پست مناسب مي دانند معرفي كنند.



شهرستاني دانشمند هسته اي كه ده سال را در زندان ابوغريب در زمان حكومت صدام ديكتاتور سابق عراق به علت امتناع از همكاري با اين رژيم در برنامه تسليحاتي در اسارت بسر برد، تاكيد كرد: اگر اهل سنت تمايل به پست رياست دارند امكان دستيابي آنها به اين پست وجود دارد.

وي گفت : بله تاكيد مي كنيم اگر پست رياست جمهوري براي برادران اهل تسنن مهم است ما هم از بررسي اين مساله و اعطاي اين پست به آنها خرسند مي شويم .



شهرستاني درباره دستيابي اكراد به پست رياست جمهوري تاكيد كرد: ما اساسا مخالف هشدارها و شروط هايي هستيم كه مفهومش اين باشد در صورتي كه امور يا پست هاي مشخصي به اكراد يا شيعيان يا اهل تسنن داده نشود آنها درعمليات سياسي شركت نخواهند كرد.



وي هرگونه توافقنامه رسمي براي تقسيم پست هاي كليدي در دولت آينده عراق را بر اساس قومي وطائفه اي تكذيب كرد.



اين درحالي است كه عادل عبدالمهدي وزير دارايي دولت موقت احتمال چنگ زدن اكراد به خواسته خود مبني بر دستيابي به پست رياست جمهوري را بعيد ندانست.



شيخ غازي الياور رئيس جمهور موقت عراق هم سه شنبه اين هفته از توافقنامه ابتدايي بر سر دادن پست نخست وزيري به شيعيان و رياست جمهوري به اهل سنت و يكي از پست هاي معاون رياست جمهوري به اكراد و ديگري به شيعيان خبر داده بود.



شهرستاني همچنين پيش بيني كرد: ائتلاف عراق يكپارچه كه از تمام طيف ها ي جامعه عراق تشكيل شده است بيش از 40 درصد كرسي هاي مجلس ملي جديد عراق را تصاحب خواهد كرد مجلس جديد عراق 275 كرسي دارد.

