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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۸

علی پور:

50 پایگاه کمکهای مردم آمل را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند

50 پایگاه کمکهای مردم آمل را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل از استقرار 50 پایگاه ثابت و سیار برای جمع آوری کمکهای مردمی در هفته احسان و نیکوکاری در این شهرستان خبر داد.

رمضان علیپور در  گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن ملی نیکوکاری همزمان با سراسر کشور 18 اسفند در شهرستان آمل برگزار می شود و فرمانداری، آموزش و پرورش، بهزیستی، پایگاههای مقاومت بسیج در برگزاری این جشن با کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان همکاری دارند.

وی افزود: حدود 120 نفر در این  پایگاهها آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم در هفته احسان ونیکوکاری در آمل هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) آمل ادامه داد: برپایی پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی جشن ملی نیکوکاری با هدف کمک به نیازمندان در آستانه سال جدید با شعار سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی برگزار می شود.

علیپور، از نواختن زنگ احسان و نیکوکاری به صورت نمادین در یکی از مدارس آمل در نخستین روز از هفته جشن احسان و نیکوکاری در این شهرستان خبر داد و گفت: با هماهنگی مدیر آموزش و پرورش آمل در روز جشن، دانش آموزان چهار مدرسه مقطع ابتدایی به همراه کمکهای نقدی وغیرنقدی خود به برخی از پایگاههای مستقر در سطح شهرحضور خواهند یافت.

وی اضافه کرد: با همکاری اداره بهزیستی آمل مقرر شد تا کودکان مهدهای این شهرستان، کمکهای خود را به پایگاههای سطح شهرستان اهدا کنند.

هم اکنون 6 هزار خانوار با 12 هزار نفر در شهرستان آمل زیرپوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان هستند.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1545780

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