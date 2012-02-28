50 پایگاه کمکهای مردم آمل را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند

رمضان علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن ملی نیکوکاری همزمان با سراسر کشور 18 اسفند در شهرستان آمل برگزار می شود و فرمانداری، آموزش و پرورش، بهزیستی، پایگاههای مقاومت بسیج در برگزاری این جشن با کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان همکاری دارند.



وی افزود: حدود 120 نفر در این پایگاهها آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم در هفته احسان ونیکوکاری در آمل هستند.



رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) آمل ادامه داد: برپایی پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی جشن ملی نیکوکاری با هدف کمک به نیازمندان در آستانه سال جدید با شعار سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی برگزار می شود.



علیپور، از نواختن زنگ احسان و نیکوکاری به صورت نمادین در یکی از مدارس آمل در نخستین روز از هفته جشن احسان و نیکوکاری در این شهرستان خبر داد و گفت: با هماهنگی مدیر آموزش و پرورش آمل در روز جشن، دانش آموزان چهار مدرسه مقطع ابتدایی به همراه کمکهای نقدی وغیرنقدی خود به برخی از پایگاههای مستقر در سطح شهرحضور خواهند یافت.



وی اضافه کرد: با همکاری اداره بهزیستی آمل مقرر شد تا کودکان مهدهای این شهرستان، کمکهای خود را به پایگاههای سطح شهرستان اهدا کنند.



هم اکنون 6 هزار خانوار با 12 هزار نفر در شهرستان آمل زیرپوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان هستند.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.