احداث کمربندی یکی از اساسی ترین نیازهای باقرشهر است

امیر محسن مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با محقق شدن این مهم و حذف حاملهای خطرناک شامل مواد سوختی و قیر و ... انتقال وسایل نقلیه سنگین از محدوده شهری به کمربندی غربی، علاوه بر گشوده شدن گره های ترافیکی دستاوردهای دیگری نظیر بالا رفتن ضریب امنیت عبوری شهروندان را نیز به همراه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در همین راستا واحد فنی و عمرانی شهرداری باقرشهر اقدام به طراحی و اجرایی کردن طرح کمربندی غربی باقرشهر به طول 3.2 کیلومتر در عرضهای 35 متری و 45 متری کرده است که با توجه به عوارض موجود و بر حسب نیاز متغیر است.

این مسئول ادامه داد: این کمربندی دارای تقاطعهای هم سطح در خیابانهای اصلی شهرسنگ و توریست بوده که به صورت میدان و در نظر گرفتن سهولت شعاع گردش طراحی شده است.

وی یادآور شد: عملیات اجرایی پروژه در قالب فاز یک کمربندی غربی در هفتم تیرماه 90 با انعقاد قراردادی بالغ بر هفت میلیارد ریال حد فاصل خیابان توریست تا پل بهشت زهرا(س) به طول حدود یک کیلومتر آغاز شد.

مشکلات و معارض اجرای طرح کمربنی غربی باقرشهر

مدیر فنی و عمرانی شهرداری باقرشهر افزود: از مشکلات و معارض اجرای طرح می توان به مواردی نظیر تأسیسات مدفون در خط پروژه و رعایت حریم دکلهای برق وزارت نیرو و مترو و تملک اراضی واقع در طرح اشاره نمود که بحمدالله با همت مسئولان و همدلی کلیه عوامل اجرایی و نظارتی و همچنین در نظر گرفتن اهمیت پروژه کلیه موارد و موانع رفع شد و هم اکنون پروژه با سرعت قابل قبولی در حال تکمیل است.

وی اظهار داشت: در طراحی پروژه فوق کلیه موارد فنی نظیر هدایت آبهای سطحی، چگونگی دسترسی به خیابانهای منشعب، دوربرگردانهای اصولی در لاینهای رفت و برگشت و مسیرهای پیاده رو(با توجه به تقاطع خیابان توریست و همجواری با ایستگاه مترو شاهد) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مولوی اضافه کرد: این طرح منطبق با طرح تفصیلی شهر و توسعه شهر در آینده از سمت غرب و وجود اراضی جعفرآباد و دانشگاه پیام نور نقش بسیار مهمی در بهبود عبور و مرور شهری ایفا خواهد کرد.