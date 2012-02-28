قانونگذار باید خود مطیع قانون باشد/ ویژگیهای انقلابی کاندیدا بارز باشد

حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژگیها و شاخص های کاندیدای اصلح با بیان مطلب فوق گفت: شاخص های مکتبی و اعتقادی باید قبل از هر شاخص دیگری در یک کاندیدا بررسی شود.

وی افزود: کاندیدای اصلح کسی است که مطابق آموزه های دینی عمل کند و پیروی از ولایت نه تنها در گفتار و کلام او بلکه در همه رفتار و عملکردش بارز و محسوس باشد.

وی گفت: بعد از آنکه کاندیدائی در اصول و پایبندی به اعتقادات تائید شد باید توانمندیهای وی مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد، تا مشخص شود سوابق تحصیلی و خدمتگزاری وی، او را لایق و شایسته ورود به خانه ملت می کند یا خیر.

کاشانی پور تصریح کرد: مجلس عرصه خدمتگزاری و رقم زدن آینده ای بهتر با قانونگذاری بوده و در برای راه یافتن به این عرصه قانونمندی و عملکرد در چارچوب قانون باید بسیار مورد توجه قرار گیرد، تبلیغات و رقابت انتخاباتی نیز از این امر مستثنی نبوده و در همین فضا است که می توان میزان پایبندی به قانون را در کاندیدا برآورد کرد.

وی گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید تنها مصلحت نظام را مد نظر قرار داده و اجازه ندهند هیچ امری و هیچ قدرتی حقایق و مسائل مربوط به خدمتگزاری به نظام را تحت الشعاع قرار دهد.

وی تاکید کرد: تفکر نماینده مجلس باید نه غربی و نه شرقی و فقط در مسیر و چارچوب قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

رئیس شورای هماهنگی وتبلیغات اسلامی البرز، ساده زیستی، برخاستن از متن جامعه و آگاهی کامل از معضلات و مشکلات جامعه را از ویژگیهای یک نماینده اصلح دانست.