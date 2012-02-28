لوبون آمل نماینده مازندران در بسکتبال جانبازان و معلولان کشور

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم لوبون آمل با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات دسته یک بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاههای کشور در مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد.



وی افزود: تیم لوبون آمل در دیدار پایانی این مسابقات که در قزوین برگزار شد، با نتیجه 73 بر 52 از تیم پگاه فارس شکست خورد و با نایب قهرمانی در لیگ دسته یک باشگاه های کشور به همراه این تیم به لیگ برتر صعود کرد.



سرپرست تیم بسکتبال لوبون آمل اضافه کرد: این تیم در مرحله نهایی این مسابقات دو پیروزی قاطع برابر تیم آسایشگاه فیاض بخش مشهد کسب کرد و در دیدار نهایی مغلوب تیم پگاه شیراز شد.



عسگری پور، صعود این تیم به مرحله مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاه های کشور را قابل پیش بینی و ارزشمند خواند و گفت: تیم لوبون آمل با آمادگی کامل به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچرجانبازان و معلولان باشگاه های کشور به قزوین سفر کرده و خوشبختانه در کسب نتیجه دلخواه موفق عمل کرد.



وی ادامه داد: بازیکنان تیم لوبون امسال در مجموع با وضعیت خوبی در مسابقات لیگ حضور داشتند و خوشبختانه پس از سالها دوری از لیگ برتر، بار دیگر از سال آینده در این مسابقات حضور خواهند یافت.



وی با بیان اینکه صعود به مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچرجانبازان و معلولان باشگاه های کشور گامی بزرگی برای نشان دادن توانمندی بازیکنان بومی این شهرستان است، اضافه کرد: خوشبختانه این توان و پتانسیل در بازیکنان تیم لوبون وجود دارد که با این نفرات و هدایت محمد ملکشاه مربی نام آشنای بسکتبال مازندران در لیگ برتر شگفتی ساز شود.



وی یادآور شد: بسکتبالیست های جانباز و معلول آملی از سال 62 در لیگ های استانی و کشوری حضور دارند و با تجربه های فراوان اکنون به مسابقات لیگ برتر صعود کردند.