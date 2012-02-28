اهمیت سلامت کمتر از مسائل امنیتی و اقتصادی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی گفت: هم مردم و جامعه نظام سلامت و پرستاران کشور باید در این شرایط با این همه ترفندهایی که از دشمن می بینیم و این همه تجربه ای که بعد از بیش از 30 انتخابات کسب کردیم، این بار هم مثل همیشه دشمن را ناامید کنند و با حضور جدی و پر شور در انتخابات فریضه خودشان را ادا کنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: بر این اساس از مردم می خواهیم با حضور و مشارکت بالا در این انتخابات اول سرنوشت خودشان را تعیین کنند و البته در این بین پاسخ دندان شکنی هم به دشمن بدهند.

وی ادامه داد: شاخص اصلی هم فقط فرامین مقام معظم رهبری و جهت دهی هایی است که ایشان می فرمایند و بالاخره ایشان فصل الخطاب همه است و ما همه در مسیر فرامین ایشان حرکت می کنیم، اعتقاد سازمان نظام پرستاری نیز همین است که در بیانیه های سازمان نیز منعکس شده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: انتظار دیگری که از نامزدهای انتخابات داریم این است که حقیقتاً کمتر حرف بزنند و بیشتر عمل کنند، قولهایی که به مردم می دهند، حداقلی باشد و در عمل حداکثری کار کنند و یادشان باشد که مجلس جای قانونگذاری است، مجلس قوه مجریه یا قضاییه نیست و هم مردم و خود نمایندگان باید به این اصل توجه کنند.

وی گفت: آنچه که به نظام و جامعه سلامت مربوط می شود این است که به این روایت توجه داشته باشیم که سلامت و امنیت دو نعمت مجهول در جامعه هستند و حتی خود نماینده مجلس نیز اگر از سلامت کافی برخوردار نباشد توان فکر کردن و قانونگذاری را از دست می دهد و انتظار ما این است که نمایندگان در برنامه و راهبردهای خود به موضوع سلامت توجه ویژه داشته باشند و به این موضوع توجه داشته باشند که اهمیت موضوع سلامت به هیچ وجه از سایر مسائل امنیتی و اقتصادی کمتر نیست و بلکه زیربنای همه آنهاست و باید به اندازه اهمیت و وزنی که به سایر مسائل می دهیم و بلکه بیشتر در حوزه سلامت نیز باید برنامه داشته باشند.

وی گفت: اکنون که سیستم پرستاری کشور راه خود را پیدا کرده و نکات ضعف و قوت آن معلوم است، با توجه به استانداردها نیازهای این حوزه کاملاً مشخص است که باید این نیازها تبدیل به برنامه و بودجه و قانون شود و بعد هم به صورت علمی اجرا شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: البته با توجه به محدودیتهای کشور به دنبال استانداردهای جهانی نیستیم و استانداردهایی را می خواهیم که در کشورمان قابل اجرا باشد. طبیعتاً این نیاز کشور باید تبدیل به برنامه و قانون شود مثلاً استاندارد نسبت پرستار و نیروی درمانی به تخت بیمارستانی و جمعیت واقعاً به قانون نیاز دارد یا سطح سواد افراد مداخله کننده در نظام سلامت همه اینها نیازمند قانون مشخص است.

وی گفت: از مجلس آینده انتظار داریم که بر اساس قوانین بالادستی، هدفگذاریهای عملیاتی تر داشته باشیم و دقیقاً بدانیم که در عمل در کشور از وضع موجود امروز در پایان این مجلس باید به کجا برسیم.

میرزابیگی افزود: قانون سازمان نظام پرستاری هم در برخی مسائل نه با نگاه صنفی بلکه با نگاه نیاز مردم و نظام سلامت نیاز به بازنگری دارد، که در این زمینه نیز شورای عالی نظام پرستاری کار کرده است که در این زمینه نیز مجلس آینده می تواند اقدام کند.