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۱۵ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۲۰

حسن روحاني در كرمانشاه :

طرف اروپايي جديت لازم را ندارد // اصل براي ما منافع ملي است نه ادامه يافتن مذاكرات

دبير شوراي عالي امنيت ملي در اولين روز سفر خود به استان كرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت: امروز اساس انتقاد ما اين است كه در برخي از كميته ها از لحاظ محتوايي ، آن مقداري كه انتظار داريم، طرف اروپايي جديت به خرج نمي دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر دركرمانشاه وي افزود: منظور ما از سرعت دادن  به مذاكرات ، سرعت ورود در مباحث اصلي است و مقصود ما از سرعت زمان مذاكرات نيست . همچنين  روز سوم مذاكرات ما حدود نهم فوريه شروع مي شود كه مجموعا ظرف دو ماه اخير ما 3 روز مذاكرات داشتيم و از نظر زماني ، سه دور مذاكره در طول دو ماه به طور نسبي بد نيست، اما اعتراض ما به اين مساله است كه در برخي از كميته ها هنوز وارد مباحث اصلي نشده ايم.

روحاني با بيان اين مطلب كه تا زماني كه احساس كنيم اين مذاكرات به سمت حل و فصل مسائل است، آن را ادامه خواهيم داد، تصريح كرد: اگر زماني ببينيم مذاكرات در مسير اهداف ما نيست، مذاكرات براي ما اصل نيست بلكه منافع ملي و اهدافمان براي ما اصل است.

وي شايعه ورود آمريكايي ها به تيم مذاكره كننده اروپايي در مقابل ايران را رد كرد و گفت: طرف مذاكره ما اروپايي ها هستند اما خود اروپايي ها ممكن است با آمريكا در حال مذاكره باشند.

 

 

کد مطلب 154579

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