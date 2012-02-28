یاد و خاطره شهید احمدی روشن گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان سه شنبه در مراسم "مدار روشن" که با حضور اعضای خانواده شهید احمدی روشن در دانشگاه سمنان برگزار شد ضمن اشاره به اینکه مسئولان باید به شهدایی مانند شهید احمدی روشن اقتدا کنند گفت: جامعه ای موفق است که مردم آن شهادت را برای رسیدن به اهداف خود برگزیده اند.

عباس با تاکید بر اینکه جوانان ایران با دیدن ترور دانشمندان این مرزو بوم در دستیابی به قله های افتخار جسورتر می شوند افزود: این گونه از انسانها توان رسیدن به بالاترین قله ها را دارند.

وی با اشاره به اینکه شهید احمدی روشن با شهادت خود به مقام خلیفه الهی رسید، تصریح کرد: دشمنان بدانند که هر چه برای به شهادت رساندن دانشمندان ایران تلاش کند، دانشمندان و جوانان این مرز و بوم در کسب دانش و قله های افتخار از هم پیشی می گیرند.

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به اینکه ملت ایران برای رسیدن به اهداف خود شهادت را برگزیده اند افزود: یک شهید می تواند تمام حسنات بشریت را رقم بزنند.

همسر شهید احمدی روشن نیز در این آئین خودباوری دانشجویان را لازمه کشور ذکر کرد و از استادان دانشگاه ها خواست تا در ارتقای دانش و علم دانشجویان تلاشی مضاعف داشته باشند.