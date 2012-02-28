98 دانش آموز لاریجانی به مرحله استانی مسابقات قرآنی صعود کردند

نعمت الله حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از مسابقات حدود 250 نفر از دانش آموزان منتخب پسر و دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه مدارس منطقه در مسابقات هفت گانه قرآن، حفظ قرآن، احکام، انشای نماز ، مفاهیم ، نهج البلاغه و اذان شرکت که در مجموع 98 نفر جواز حضور در مرحله استانی را کسب کردند.



وی اضافه کرد: مرحله استانی مسابقات قرآن و نماز اردیبهشت ماه 91 برگزار خواهد شد.



کارشناس قرآن، عترت و نماز اداره آموزش و پرورش بخش لاریجان آمل به برگزاری مسابقه حفظ جز 30 قرآن کریم ویژه دانش آموزان در این بخش اشاره کرد و ادامه داد: این مسابقه به منظور ایجاد آمادگی بیشتر دانش آموزان شرکت کننده در طرح نور برگزار شد.



حاجی پور اضافه کرد: 15 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف در رشته حفظ جز 30 قرآن کریم در این طرح با هم رقابت کردند.



وی اضافه کرد: در پایان از سوی کارشناسی قرآن، نماز و عترت اداره آموزش و پرورش بخش لاریجان از نفرات برگزیده با اهدای هدایایی تجلیل شد.