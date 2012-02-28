جشن میلاد امام حسن عسگری(ع) در پردیس کشاورزی کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن میلاد امام حسن (ع) شامگاه روز دوشنبه با حضور دکترعلی الشیخ و جمعی از دانشجویان و اساتید در تالار مهدوی پردیس کشاورزی کرج برگزار شد.



دکتر علی الشیخ دارای دکتری رشته فلسفه غربی و اسلامی است. وی از سن 24سالگی دین خود از مسیحیت به دین مبین اسلام تغییر داد و به مذهب اهل بیت(ع) تشرف پیدا کرد. علی الشیخ هم اکنون مشغول به تدریس در دانشگاه ادیان است و تعداد شش کتاب را نیز تالیف کرده است.



این استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی درباره انگیزه حضورش در جمع دانشجویان و همچنین شهر کرج به خبرنگار مهر گفت: برگزاری مراسم مذهبی دستوری است قرآنی و شرعی و طبق کلام⁯الله انسان⁯های مومن در ایامی⁯ که شاخصه مذهبی دارند باید درکنار همدیگر جمع شوند و به تبادل نظر دینی بپردازند.



دکتر علی الشیخ افزود: ایامی همچون تولد انبیا و ائمه معصومین(س) و یا حتی روزهایی مثل روزعاشورا نیز ایامی هستند که مومنان می⁯توانند گرد یکدیگر جمع شوند و جلسات مذهبی تشکیل دهند.



این استاد دانشگاه اضافه کرد: جلسات مذهبی و بحث⁯هایی که در آن رد و بدل می⁯شود می⁯تواند به مسئله فهم و تبیین دین یاری رساند تا ما دین خود را بفهمیم و این فهمیدن ما را به قله کمال انسانی نزدیکتر کند.



وی تا کنون در بیش از 70جلسه دانشگاهی حضور داشته است و در بیشتر از 100حسینیه و مسجد به سخنرانی در مورد مسائل دینی پرداخته است.



در این مراسم به تعدادی از سوالات کتبی و شفاهی دانشجویان توسط دکتر علی الشیخ پاسخ گفته شد.