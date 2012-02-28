به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، روسیه اخیرا به رژیم صهیونیستی درباره تبعات حمله به ایران هشدار جدی داده است.

رادیو رژیم صهیونیستی روز گذشته (دوشنبه) از تماس تلفنی یک هفته پیش میان "سرگئی لاوروف" به "آویگدور لیبرمن" پرده برداشت که طی آن وزیرخارجه روسیه به همتای اسرائیلی خود درباره تبعات و عواقب سنگین حمله به ایران هشدار داده است.

بنابراین گزارش، لاوروف به لیبرمن توضیح داده که هر گونه حمله به ایران می تواند باعث بحرانی شدن اوضاع منطقه و ایجاد حالتی از هرج و مرج شود که بر کل خاورمیانه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

حق ایران در غنی سازی اورانیوم را نمی توان نادیده گرفت

در تحولی دیگر وزیر خارجه روسیه طی یک کنفرانس خبری در مسکو بر حق ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم با توجه به امضای پیمان ان پی تی تاکید کرد.

به نقل از خبرگزاری نووستی، "سرگی لاوروف" روز گذشته (دوشنبه) طی یک کنفرانس خبری در مسکو تاکید کرد: بسیار مهم است که تمامی طرفها بدون هر گونه استثنا و پیش شرط در صورتی که ایران مسائل باقی مانده با آژانس را حل کند به حقوق ایران که با امضای پیمان ان پی تی به آنها داده شده، احترام گذاشته و آن را مورد تایید قرار دهند.

وی افزود: از جمله این حقوق حق غنی سازی اورانیوم برای تولید سوخت هسته ای است که به نظر من موضوع اصلی هم همین است.

وزیرخارجه روسیه با اشاره به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تاکید کرد: هر زمانی که ایران به سوی پاسخگویی به مطالبات شورای امنیت و شورای حکام آژانس حرکت می کند، تحرکاتی در جهت مانع تراشی برابر این اقدامات و یا حتی به شکست کشاندن کامل آن دیده می شود.

لاوروف با اشاره به پیشنهاد اخیر "ولادیمیر پوتین" در زمینه لزوم محترم شدن حق ایران در زمینه استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد: این چنین حقی در پیمان ان پی تی به ایران داده شده است. تمامی کشورهایی که ان پی تی را امضا کرده اند حق استفاده از انرژی هسته ای و تولید سوخت هسته ای مورد نیاز خود را دارند.