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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

حجت الاسلام موسوی:

راهبرد اصلی در انتخابات مجلس مشارکت حداکثری مردم است

راهبرد اصلی در انتخابات مجلس مشارکت حداکثری مردم است

اهواز - خبرگزاری مهر: امام جمعه سوسنگرد راهبرد اصلی در انتخابات مجلس را مشارکت حداکثری مردم و از بین بردن دسیسه های دشمنان دانست و اظهار داشت: همه نامزدها باید با رعایت اصول انتخاباتی زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کرده و دسیسه های دشمنان را از بین ببرند.

حجت الاسلام سید طالب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت انتخابات و جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم، اظهار کرد: همه نامزدها باید با رعایت اصول انتخاباتی زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کرده و دسیسه های دشمنان را از بین برند.

وی در ادامه افزود: راهبرد اساسی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در انتخابات تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم، اجرای بی کم و کاست قانون و رعایت امانتداری و بی طرفی است.

این استاد حوزه علمیه تاکید کرد: اگر تاکنون هیچ تزلزلی در انقلاب اسلامی ایران ایجاد نشده به دلیل تبعیت مردم آگاه کشور از ولایت فقیه بوده است.

وی با اشاره اینکه تلاش برای بسترسازی و ایجاد فضای لازم به منظور جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را باید به عنوان یک تکلیف اعتقادی، اسلامی و میهنی مورد توجه جدی قرار دهیم، تصریح کرد: اگر بخواهیم در مملکت ما اسلام حاکم باشد و آسیبی به کشور وارد نشود باید به فرموده امام راحل(ره) از ولایت فقیه حمایت و پشتیبانی کنیم.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه عنوان کرد: کسانی که در بحرین و کشورهای مختلف مقاومت می کنند چشم به ایران دارند و کشورهایی مانند مصر به دنبال این هستند که با قطع رابطه با آمریکا به سمت ایران بیایند.

امام جمعه سوسنگرد اظهار کرد: با توجه به جریان بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و اینکه این کشورها ایران را الگوی خود در به ثمر رساندن انقلاب‌هایشان می دانند و تحریمهای اخیر دشمنان و تبلیغات شوم آنان مبنی بر خسته شدن مردم از انقلاب، باید مردم ولایتمدار ایران اسلامی بار دیگر با حضور پرشکوه و گسترده خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و یاوه گویان بزنند و به طور یقین این چنین خواهد بود و حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

این استاد حوزه علمیه در پایان با اشاره به جریانات پس از انتخابات سال 88 و بیان اینکه تقلب در نظام جمهوری اسلامی امری بعید است، گفت: داوطلبان باید هشیار باشند که کلاهی که توسط دشمنان بر سر برخی از افراد در سال 88 رفت این بار بر سر آنها گذاشته نشود.
کد مطلب 1545796

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